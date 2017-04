Pasosyalan nina Heart at Marian, cheap na ang dating

NAGIGING cheap sa dilang cheap na ang kinauuwian ng walang-katapusang pasosyalan nina Heart Evangelista at Mrs. Dantes.

Already happily married to their respective men, hindi pa rin pala natatapos ang kanilang social media patalbugan sa mga isinusuot nilang mamahaling gamit, mapa-bag o shirt or anything signature.

Oo nga’t mga expensive stuff ang kanilang pinag-aawayan, but the issue looks cheap para sa dalawang babae who are supposedly mature and happy sa kani-kanilang mga buhay may-asawa. Hanggang ngayon pa ba’y buhay na buhay pa rin ang rivalry nila?

Sana man lang kung mga makabuluhang isyu (halimbawa sa lipunan) ang pinag-aawayan nila, kaso basically ay masa ang fan base nila. And the mass-based fans don’t care about branded stuff, mas gusto nilang marinig kung sa likod ba ng taglay na kagandahan nina Mrs. Escudero at Mrs. Dantes ay mayroon din silang kawawaan as wives of two dashing gentlemen in politics and in showbiz, respectively.

Hindi sa kung anupaman, bakit ang isa rin namang buyangyangera ng kanyang mga mamahaling gamit tulad ni Gretchen Barretto ay wala namang kaaway sa social media? Or even Kris Aquino na isa ring banidosa sa katawan for that matter?

Bakit ang isyu kina Heart at Mrs. Dantes ay wala nang pagkatuldok, samantalang “very early 2000” pa ang rivalry nilang ‘yan? Anong taon na tayo ngayon, ‘no?

Eh, ano naman if these two women have a common taste in fine dressing? At ano naman kung isa sa kanila is better dressed than the other?

Hay, naku, nakakapagod na rin ang kabugan nila. And what’s more tiresome is that wala naman sa kanila ang magpapakabog kay kanino.

Enough!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III