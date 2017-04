Kim Chiu: Happy sa set ngayon sa kanila ni Gerald

KIM Chiu on her past with Gerald Anderson: “Why not just forgive the person and just go on with your life? Mas happy ‘yung pakiramdam.”

Aminado si Kim Chiu na awkward ang feeling nang una silang mag-meet ni Gerald Anderson sa set ng kanilang reunion teleseryengIkaw Lang Ang Iibigin.

Matatandaang huli silang nagkasama wayback in 2012 in the 24/7 In Love.

“Siyempre, noong una, awkward talaga, kasi hindi naman kami super friends nito, e,” Kim Chiu intimated at the presscon of their new soap. “‘Hi-hello’ lang talaga kami sa ASAP. ‘Hi, kumusta? Okay naman. Ba-bye.’

“Tapos, ‘yung mga eksena namin, chummy-chummy, ganyan-ganyan.

“Hala, parang after ilang years, okay, sige gawin na natin ‘to.

“Pero nakatutuwa na pareho kaming professional.”

Kim intimated, “Medyo awkward din sa mga tao na nakaharap namin, lalo na noong una, kasi siyempre, alam naman nila ‘yung nangyari sa amin.

“’Yung di masyadong ano… ‘di ba? ‘Di mas-yadong kagandahang mga ganap.”

She did not further elaborate how complica-ted the set up between them before.

“At least, ngayon, natuto na kami, naging mas professional na kami,” she intimated. “I’m very happy na ‘yung mga time na ‘yun, nangyari before pa, noong mga bata pa kami.

“At least ngayon, natuto na kami.”

But they suddenly feel at ease when the ca-meras started grinding for Ikaw Lang ang Iibigin.

“Kung may wall, siguro hindi namin ito gagawin,” she reasoned out. “Hindi rin magiging maganda ‘yung produkto namin kung may wall.”

Looking back, maganda ang samahan nina Kim at Gerald since their stint on Pinoy Big Brother: Teen Edition in 2006, where Kim had emerged as the First Big Placer.

They became real lovers but the ending was bitter and traumatic.

Seven years of separation has taught her one important thing.

“May isa rin akong important lesson na natutuhan sa mga nangyari na ‘yun, hindi ka magiging fully happy kung hindi ka marunong magpatawad,” she intimated.

“Kasi, hindi naman ‘yung tao ang kalaban mo kundi ang sarili mo, so mapapagod ka lang.

“Mapapagod ka kung hindi ka marunong mag-forgive. Iwas ka, magagalit ka, iiwasan mo ang tao, magsasabi ka nang masama.

“Why not just forgive the person and just go on with your life? Mas happy ‘yung pakiramdam.”

Kim said with renewed confidence, “Look at us! Okay naman, masaya naman kaming lahat!”

PARANG NATUTUYO NA

AT NANGANGALIRANG!

Hahahahahahahaha! What a pity naman for Lolita Buruka. Hayan at nang makita namin siya sa presscon ng isang movie outfit ay halatang-halata na ang kanyang pag-eedad.

In short, she looks so old and it shows in the way she moves and talks.

Also, she seems to get tired of writing about her Mama Doray basically because the lady has made herself scarce and they seemed to have lost contact.

Kaya? Hahahahahahahahahaha!

Na-realize siguro ni Mama Doray na mga timawa naman sila ni Crispy Patah kaya hindi na sila ini-entertain. Buti nga! Hahahahahahahahahaha!

Anyway, kung hindi titigil si Lolita Ulikba sa pagdadatung basta’t maging loyal lang sa kanya ang mga reporters na timawa, (reporters na timawa raw, o! Hahahahahahahaha!) baka dumating ang araw na maghirap siya’t maglupa. Hahahahahahahaha!

Tandaan mo ito, keep your money because you won’t be back on television anymore, gurangga.

Kapag nawalan ka ng anda, mawawala na rin ang mga alipores mo sa ‘yong tabi.

Mark my word, lola! Hahahahahahahahaha!

Nakahahabag ka naman. Your buying the loyalty of some people who are not in the least bit loyal to you.

Look at me. I walk alone! I don’t fucking care if I’m alone in the presscons I would attend as long as I am given the TF.

Ang pamilya ko at ang TF ang mahalaga.

Period. Walang comma! Hahahahahahahahahaha!

Goodbye, luka-luka!

