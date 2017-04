‘Cruzading’ media corrupt (Nagpapanggap na malinis) — Digong

NAGPAPANGGAP lang na malinis ang “crusading media” ngunit corrupt at crony mula noong rehimeng Marcos hanggang kay Aquino.

Binalaan ni Pangulong Duterte ang pamilya Rufino- Prieto, may-ari ng pahayagang Philippine Daily Inquirer, na kokom-piskahin ang kanilang mga ari-arian pati ang diyaryo kapag hindi nagbayad sa atraso sa gob-yerno na P1.8 bilyon sa buwis.

Aniya, sa loob ng anim na buwan ay ibabalik niya sa pamahalaan ang Mile Long Property na pagmamay-ari ng estado na ‘ipinaupa’ ng mga Marcos sa Sunvar Realty Dev’t Corp., ng pamilya Rufino-Prieto, ngunit hindi binayaran.

“And itong Mile Long diyan. Sinong may-ari? I assure you after all of these things here, I will start to recover what is government’s property, including ‘yang Inquirer na ‘yan. The loudest, one of the loudest of it all. Crusader kuno. T*** i** ‘yun pala crony rin ni… E kay Romualdez ‘yan e, who is Philip Romualdez? He is the man of Prieto,” aniya.

Noong 2009 ay kinasuhan ng administras-yong Arroyo ang pamilya Rufino-Prieto dahil sa nasabing usapin.

May kinakaharap pang P1.3 bilyon tax evasion case ang pamilya Rufino-Prieto sa isa pang kompanya nila, ang Dunkin Donuts.

ni ROSE NOVENARIO

Renewal ng franchise haharangin

ABS-CBN SWINDLER,

ESTAFADOR

Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na haharangin ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN.

Sinabi ng Pangulo, estafa ang kaso ng natu-rang network dahil tinanggap ang bayad niya para iere ang political advertisement niya noong 2016 presidential elections ngunit hindi inilabas.

“If ganoon ka kaano, you’re engaged in swindling for all we know i-lang kompanya dito na hindi n’yo pinalabas. If you operate, ABS-CBN, tapos manloloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you, ‘di ba?” aniya.

Bayaran ni Loida Lewis

NYT ASSHOLE

— DUTERTE

HINAGUPIT ni Pangulong Rodrigo Duterte ang New York Times at tinawag itong asshole at bayaran ni Fil-Am businesswoman at Liberal Party supporter Loida Nicolas-Lewis para batikusin siya.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo kasunod ng inilathalang editorial na hinimok ang International Criminal Court (ICC) na litisin siya sa kasong “crimes against humanity” base sa reklamong inihain ni Jude Sabio, abogado ni self-confessed Davao Death Squad hitman Edgar Matobato.

Giit ni Duterte, ang imperyalismo ng Amerika ang dapat pintasan ng NYT lalo na ang ginawang pananakop sa i-lang mga bansa gaya ng Panama at Iraq na libo-libong mamamayan ang namatay.

Hindi rin aniya dapat makialam ang Amnesty International o iba pang human rights sa internal na usapin ng bansa lalo na’t tahimik sila sa pagmamalabis ng US at labis na paglabag sa karapatang pantao kompara sa drug war niya na mga kriminal ang napapatay.

(ROSE NOVENARIO)