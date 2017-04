Advocacy for a wider platform, tampok sa 34 taon ni Gary V.

MULA sa commercial at critical success ng kanyang two-night benefit Valentine concert na Love In Motion na ginanap sa The Shangri-La at The Fort, at sa kanyang memorable stint bilang isa sa mga celebrity juror ng phenomenal celebrity musical competition ng ABS-CBN na Your Face Sounds Familiar Kids, bubuksan ni Gary Valenciano ang ikalawang quarter ng taon sa pinakahihintay na season finale ng Gary V Presents…, na magaganap sa Mayo 12, 13, 19, at 20 sa The Theatre At Solaire (* 8:00 p.m.).

Ididirehe ito ni Paolo Valenciano samantalang ang musical director ay si Mon Faustino. Ang season finale ng Gary V Presents… ay ang pinaka-unang major event na magmamarka sa ika-34 anibersaryo ni Gary sa show business.

“Finally we have Gary! Matagal na naming hinihintay na mag-perfrom si Gary sa The Theatre at Solaire at sobrang excited kami sa run na ito,” ani Audie Gemora, Solaire Entertainment Director.

Nilkha ang ideang Gary V Presents… ni Gary at ng Manila Genesis team kasama si Paolo at ang main objective ng series ay ang mag-provide ng mainstream platform sa mga choice of artists ni Gary na sa kanyang pakiramdam ay kailangan ng mas malaki at mas malawak na venue na maaari nilang i-showcase ang kanilang talent sa iba’t ibang genres na kanilang kinakatawan—pop, soul, R&B, jazz, world music, classical, at marami pang iba.

Ang kauna-unahang run ng Gary V Presents… ay itinanghal sa loob ng dalawang gabi noong Nobyembre 2015 at naulit due to insistent public demand—isang repeat noong Disyembre 2015 sa Maynila at isang espesyal na pagtatanghal sa Dipolog City, at isang pang dalawang gabing pagtatanghal noong Hulyo 2016 sa Quezon City, kaya naman ang season finale ay ang ikalima at pinaka-bonggang staging na tiyak na kapananabikan ng lahat ng mga tagahangga.

Para sa season finale, maaaring abangan ng mga tagahangga ang mga show-stopping production numbers ni Gary kasama ang mga alumni ng The Voice Of The Philippines na sina Mitoy Yonting, Janice Javier, RJ Dela Fuente, at Tim Pavino; Allan Silonga ng all all-male vocal group na Daddy’s Home; ang Suklay Diva at online sensation na si Katrina Valerde na mula rin sa The X-Factor Philippines; ang classical-pop singer na si Lara Maigue ng Philpop; ang theater actress at dating bida ng Miss Saigon sa London na si Carla Guevara-Laforteza; ang theater actor at R&B singer na si Jimmy Marquez ng ikalawang season ng Search For The Star In A Million; ang indie artist na si Bullet Dumas na produkto ng taunang Elements Songwriting Camp; at ang It-Girl, certified hit-maker, at singer-songwriter na si Kiana Valenciano. Added treat naman sina Jasonat Joshua Zamora— dalawa sa mga orihinal na miyembro ng The Manoeuvres at ang Addlib Dancers na makikisaya sa buong barkada sa season finale.

“Season finale ang tawag namin sa Gary V Presents… na itatanghal namin ngayon sapagkat ibang artists na ang itatampok namin ‘pag nagbalik ito sa mga darating na araw,” ani Gary. “Nais kong ituloy ang aking adbokasiya na bigyan ang mga artists ng mas malaking platform upang mai-showcase ang kanilang musika sa mas malaking audience and I’ll be on the look out for a new set of artists. But of course, the original cast of Gary V Presents…will always have a special place in my heart.”

Matapos ang season finale ng Gary V Presents…, maghahanda si Gary para sa kanyang unang North American concert tour ngayong 2017 at kasama ang kanyang espesyal na guest na si Katrina Velarde, siya ay magpe-perform sa M Resort, Las Vegas sa Mayo 27; sa Pechanga Resort and Casino sa Hunyo 3 kasama sina Kiana Valenciano at Katrina Velarde; at sa Pasadena Civic Auditorium sa Hunyo 10 kasama naman sina Katrina Velarde, Sam Concepcion, at Kiana Valenciano. Sa Hunyo 12 ipagdiriwang naman ni Gary ang selebrasyon ng Philippine Independence Day sa Salt Lake City, Utah.

Para sa mga tikets tumawag sa TicketWorld (* 891-9999) o bisitahin ang visit www.ticketworld.com.ph o kontakin ang * +639189212812 at * +639175413389.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio