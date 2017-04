ABS-CBN swindler, estafador (Renewal ng franchise haharangin)

Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na haharangin ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN.

Sinabi ng Pangulo, estafa ang kaso ng natu-rang network dahil tinanggap ang bayad niya para iere ang political advertisement niya noong 2016 presidential elections ngunit hindi inilabas.

“If ganoon ka kaano, you’re engaged in swindling for all we know i-lang kompanya dito na hindi n’yo pinalabas. If you operate, ABS-CBN, tapos manloloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you, ‘di ba?” aniya.