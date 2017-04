Diego at Sofia, ‘di maamin ang tunay na relasyon

HINDI maikukubling napakaganda ng teleseryeng Pusong Ligaw na pinagbibidahan nina Beauty Gonzales at Bianca King na kasalukuyang napapanood na sa Kapamilya Gold.

Maraming topic ang pinag-usapan sa presscon at hindi naming matagalan ang hindi pa rin maamin nina Diego Loyzaga at Sofia Andres ang tunay na estado ng kanilang relasyon. What’s wrong kung aminin nila ang totoong kinalalagyan ng relasyon nila. The fact na wala namang mawawala sa inyo at para tantanan na rin kayo ng press. Kakaloka.

Sa dinami-rami ng puwedeng gawing sagot sa tanong sa kanila ng press ay pinaikot-ikot pa nila ang lahat na nagmukhang basura ang sagot nila.

Kaya sa susunod, diretso kung sumagot kayo. Kung may something special, sabihin niyo YES. Kung talagang wala naman ay madaling sabihin ang salitang NO!

REALITY BITES – Dominic Rea