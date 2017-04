Daniel, sa Japan magbi-birthday

NAGBUBUNYI ngayon ang KathNiel! Of course, dahil kumikita until now sa takilya ang latest film nilang Can’t Help Falling In Love under Star Cinema.

Siyempre, happy ako dahil sa anak-anakan kong si Daniel Padilla. Kanino pa ba ako magiging happy? Masaya rin ako for Kathryn Bernardo dahil milya-milya na rin ang narating ng kanilang loveteam.

Nakalulungkot lang siguro na pagdating ng tamang panahon ay paghihiwalayin din ang kanilang loveteam na wala naman tayong magagawa kung sakali dahil kailangan din naman nilang mag-grow individually. Basta ang alam ko ay hindi pa ‘yan mangyayari ngayon dahil may gagawin pa silang teleserye na La Luna Sangre from Star Creatives na within the year ay mag-i-air na sa ating local boobtube!

Paalis din si Daniel bago ang kanyang birthday sa April 26 papuntang Japan para roon mag-celebrate.

Hindi namin puwedeng sabihin kung sinong kasama niya! ‘Yun na!

REALITY BITES – Dominic Rea