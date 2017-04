Coco, gagawin ang remake ng Ang Panday

BONGGA talaga si Coco Martin dahil magiging director na siya sa kanyang filmfest entry sa Metro Manila Film Festival 2017 na Ang Panday.

Si Coco na talaga ang sumusunod sa yapak ng Hari ng Pelikulang Filipino dahil gaya ni Fernando Poe, Jr., ito rin ang nagdidirehe ng ilang pelikulang pinagbidahan niya.

Bukod kasi sa pag-remake ni Coco ng FPJ’s Ang Probinsyano sa telebisyon, susundan din niya ito ng pelikulang Ang Panday ni FPJ.

Kinompirma ng talent manager ni Coco na si Biboy Arboleda sa kanyang Facebook account ang filmfest entry ng aktor.

“Comics King & Director Carlo J. Caparas granted the King of Television and Cinema @mr.cocomartin the rights of the movie Panday, which Coco M. will topbill and direct, and pitch as an entry to the upcoming Metro Manila Film Festival 2017,” post ni Mother Bibs.

Ilan sa nag-remake ng Ang Panday sa pelikula at telebisyon ay sina Bong Revilla Jr., Jinggoy Estrada, Jericho Rosales, at Richard Gutierrez. Nagkaroon din ng comedy version si Joey De Leon noong 1998.

Ang Ang Panday ay mula sa komiks na katha ni Carlo Caparas noong 70’s. Ginawang pelikula ito ni FPJ noong 1980. At nasundan pa ng tatlong version noong 1981 hanggang 1984.

Naging top grosser ito sa MMFF kahit noong ilahok ni Revilla noong 2009 at nasundan pa ito noong 2011.

Puwedeng-puwede na talagang tawagin si Coco na bagong Hari ng Pelikula at Telebisyon.

Talbog!

TALBOG – Roldan Castro