ATLT, ‘di maiwan ng viewers dahil sa values na nakukuha

BONGGA ang mga eksenang natutunghayan natin ngayon sa teleseryeng A Love To Last. Nariyan ang tarayan nina Andeng (Bea Alonzo) at Grace (Iza Calzado).

But you know what, hindi lang naman talaga pretty face mayroon itong si Iza. Magaling naman talagang umarte si Iza at iba naman talaga ang dating niya. She’s so glamorous and alam mong in every piece na ginagawa niya, pinag-aaralan niyang mabuti.

Masarap din kausap si Iza. May sense ang bawat salitang binibitiwan unlike sa ibang mga artista na isang kilometro na ang sinabi wala pa sa isang metro ang nilalaman. Bwahahahahaha!

Gusto ko ‘yung prinsipyo niya sa ALTL bilang totoong asawa ni Ian Veneracion (Anton Noble) at ina nina Julia Barretto (Chloe), Juan Karlos Labajo (Lucas), at Hannah Lopez Vito (Kitty).

In fairness ha, ‘yung moral values sa serye, mayroon talaga. Hindi ka bibitiw kasi alam mong may napupulot ka lalo na ang avid televiewers nito sa buong mundo. ‘Yun na!

REALITY BITES – Dominic Rea