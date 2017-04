Sharlene San Pedro, recording artist na rin

ISA ang young actress na si Sharlene San Pedro sa mga Kapamilya talents na habang tumatagal ay lalong nagniningning ang bituin. Kumbaga, right timing at right project na lang ang hinihintay niya at susunod na siya sa yapak ng ilan sa mga sikat na young stars ng bansa.

Mula sa pagiging aktres ay sasabak na rin si Sharlene sa pagiging recording artist.

Dahil daw sa kanyang cover ng kantang Paraan ng Mayonnaise, napansin ang kanyang talent sa pagkanta at nagresulta nga ito sa pagkakaroon niya ng album.

Sinabi ni Sharlene na ang planong gawan siya ng album ay nagsimula nang Manalo siyang Favorite Remake award sa katatapos na MYX Music Awards. Dahil daw dito ay mas na-motivate siyang mas gandahan pa ang mga kantang ire-release.

“Nagre-recording palang kami para sa track four. So four pa,” wika ni Sharlene.

Ang unang plano ay ilabas ang album sa kanyang 18th birthday noong April 5.

Siniguro rin ng aktres na magugustuhan at masasakyan ito ng mga kabataan.

“Iniba-iba iyong genre, kasi sabi ko gusto ko laidback lang, easy listening lang. Hindi siya parang masakit sa tainga. Iyong parang gusto mo lang pakinggan kapag nagse-senti ka.

“Sa tingin ko mas hugot playlist nga iyong upcoming album ko, e. So dapat abangan nila dahil kakaiba ito,” esplika ni Sharlene.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio