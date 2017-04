Kim, natameme sa mga papuri ni Gerald (Pagtakbo, magiging lifestyle na)

SIMULA sa Lunes, Mayo 1 ay mapapanood sa pang-umagang timeslot ang balik-tambalang teleserye nina Kim Chiu at Gerald Anderson na handog ng Dreamscape Entertainment na Ikaw Lang Ang Iibigin.

Maraming nagulat na sa umaga pala mapapanood ang KimErald tandem dahil inakalang pang-primetime sila.

Hiningan ng reaksiyon ang dalawa tungkol dito sa ginanap na presscon ng Ikaw Lang Ang Iibigin.

“Personally po para sa akin, basta magkaroon kami ng flatform, ng oras para maipakita namin sa tao ‘yung produkto namin. Basta naniniwala po kami sa produkto namin, hindi po importante kung anong oras. Basta ibinigay po namin ang lahat,” pahayag ni Gerald.

Katwiran naman ni Kim, “wala naman po sa oras ‘yun. Kung gusto nilang panoorin, panonoorin naman nila kaya gusto kong magpasalamat in advance sa suportang ibibigay nila sa tanghali at heto nga, itong comeback namin is different. Babalik kami sa tanghali sa inyong mga telebisyon kaya sana po suportahan n’yo.”

Sabagay, kung talagang panonoorin ka ng tao maski na anong oras pa umere ay susundan ito.

At dahil balik-tambalan ng KimErald ang Ikaw Lang Ang Iibigin ay tinanong kung ano ang nadiskubre nina Gerald at Kim sa isa’t isa in terms sa trabaho pagkaraan ng ilang taon nilang paghihiwalay.

“Actually, hindi sa mas maraming na-discover dahil ganoon pa rin siya in a good way. Siyempre, ang tagal naming hindi nagsama lalo na sa trabahong three times a week, pero ang nakatutuwa, kahit na anong nangyari sa kanya o kahit ano pa ang narating niya, ganoon pa rin siya. Iba ‘yung energy niya (Kim) ngayon, siya lang ang may energy na ganoon, sobra, minsan kailangan kong lumayo kasi, huh, grabe! Siya ‘yung hindi nauubusan pero great, it’s amazing to the cast kasi nakahahawa ‘yung energy niya at iyon’ yung maganda kasi it’s great to work with people tulad niya na ganoon ka-passionate sa trabaho niya kahit pagod na, ‘yung determination niya, siguro masasabi ko ngayon lang ako nakakita ng taong walang tulog galing sa shooting dumiretso sa 21K, amazing, amazing talaga.!

“Hindi po ako masyadong vocal na tao, pero pagdating sa ganoon, it’s amazing kasi mahirap po ‘yun, mentally and physically, hirap niyon,” humangang sabi ng aktor.

Kamakailan ay nag-post si Kim sa kanyang IG account na kakarating lang niya galing sa shows sa Canada at US para sa 25th anniversary ng Star Magic at sumali kaagad siya sa marathon.

Ipinost ng dalaga ang medalyang nakuha niya mula sa 21K na sinalihang run-for-a-cause event.

Caption ni Kim, “Yay, I did it!! My first 21K run! Team no sleep, went straight to MOA from shooting plus jetlag. Signed up before I left for Star Magic tour didn’t know that when I get back ganito pala sched ko!

“Kaya naman as long as you believe in yourself!! But I’m very happy that I’m able to finish the race slowly but surely taking it slowly basta matapos!! #Sub3 #Natgeorun2017 #21kfinisher.”

Bukod sa 21K ay sumali na rin si Kim sa duathlon na 4KM, 25KM, at 4KM ang natapos niya.

Iba pa ‘yung 16K run sa PilipinasRun2017 ilang linggo bago sila lumipad ni Xian Lim para sa series of shows sa ibang bansa.

Hindi naman halos makapagsalita si Kim sa papuri sa kanya ni Gerald, “wala akong masabi. Lalayo na ako sa susunod ‘pag nadyo-dyoke na ako sa ‘yo. Kasi po ngayon, tahimik na talaga si Gerald, tahimik na siya, quiet siya sa isang sulok. ‘Pag maraming nagsasalita sa paligid niya, pupunta na siya ng kotse, magha-hibernate na po siya ‘pag maingay na kaming lahat. Ito kasi KJ, siguro sign of aging (nagkatawanan ang lahat).

“Iba na ‘yung maturity niya. Kahit nakatatawa ‘yung eksena, lagi niyang sinasabi, ‘huwag n’yo akong guguluhin’ nagdyo-joke naman ako, eh, di sige ‘wag.”

Oo nga, saan ba galing ang energy ng aktres, “siguro ano, kasi ngayon, gusto ko lagi akong may pinatutunayan sa sarili ko parang ‘ay gawin ko nga ito, kaya ko ba?’ Kasi parang ayokong tumira sa comfort zone ko na ito lang ang kaya ko. Parang gusto ko more pa habang bata ka pa, habang kaya mo pa gawin mo na ‘yung gusto mo kasi hindi mo na mababalikan ‘yun lahat. At saka ang daming opportunities na dumating, bakit hindi ko i-grab sabay-sabay kasi hindi naman forever na may mga ganitong nangyayari, so bakit hindi mo na lang i-enjoy ‘yung mga nangyayari.”

Timing ang paboritong sports ngayon nina Gerald at Kim dahil ito talaga ang papel na ginagampanan nila sa Ikaw Lang Ang Iibigin na kuwento ng dalawang magkababata na nagmahalan at pinaglayo ng tadhana at muling nagkita sa sports na nakahiligan nila.

Sabi pa nga ni Kim nang makatsikahan namin pagkatapos ng Q and A, “masarap po, self-fulfillment na hindi mo alam na magagawa mo, pero magagawa mo.”

Say naman ni Gerald nang tumakbo sa 42K, “ay iyon ang pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi ko ma-explain. Hindi ako nakalakad pagkatapos, hindi ako nakakain, akala ko makakakain ako ng marami kasi tumakbo ako ng ganoon kalayo, wala talaga.

“But ‘yung experience, mga taong nakilala ko habang tumatakbo ako, ‘yung nakikita ko, ‘yung nararamdaman ko, hindi ko ipagpapalit kahit saan.”

PAGTAKBO, MAGIGING

LIFESTYLE NA

At magiging lifestyle na nina Gerald at Kim ang pagtakbo kahit na matapos pa ang teleserye nilang Ikaw Lang Ang Iibigin.

“Para sa aming lahat, lifestyle na, at sana kayo rin, hindi ganoon ka-intense, sabi ko nga personal goal ko na makapag-inspire ng mga tao na mag-exercise, magkaroon ng happy and healthy lifestyle,” say ng aktor.

Mauulit pa ba ni Gerald ang full marathon? “Kung may chance ulit, pero mas nagpo-focus ako ngayon sa triathlon, mayroon ulit sa Linggo, Abril 30 sa Subic, excited ako kasi.”

Pinangarap ba ng KimErald sumali sa national competition? “Ako wala naman, ang ka-compete ko lang, sarili ko, ‘yung abilidad ko para gawin ang isang bagay,” say ng dalaga.

At si Gerald, “honestly, mayabang kasi ako, gusto kong i-represent ang country natin sa ganoong sports. Kaya noong pumunta ako sa LA Marathon, sobrang living a dream, suot ko pa ‘yung flag ng Pilipinas at ang daming Pinoy na nagro-root para sa akin, bata palang ako, ‘yun na ang pangarap ko. But nakahihiyang sabihin kasi ang daming magagaling na Filipino na gustong mag-represent ng bansa, siguro kung wala lang akong taping at shooting, susubukan ko, pero mas magagaling ‘yung mga nagre-represent para sa atin (bansa).”

Bukod kina Kim at Gerald ay kasama rin sina Gina Pareño, Bing Loyzaga, Ayen Munji-Laurel, Michael De Mesa, Daniel Fernando, Dante Rivero, Nicco Manalo, Ivan Carapiet, Andrea Brillantes, at Grae Fernandez mula sa direksiyon nina Dan Villegas at Onat Diaz at sa panulat nina Noreen Capili at Anton Pelon mula sa Dreamscape Entertainment.

Simula sa Lunes, Mayo 1 ay mapapanood na ang Ikaw Lang Ang IIbigin sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

FACT SHEET – Reggee Bonoan