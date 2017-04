Engagement ring nina Jen at Dennis, ipinakita na

“WALA, hindi. Kung mayroon man akong suot na singsing, sa akin ‘yun. He!he!he! Personal ko ‘yun. Ako ang bumili niyon…ha!ha!ha! Walang ganoon,” pakli ng Ultimate Star nang tanungin kung totoong engaged na sila ni Dennis Trillo.

Iniisip ng ilang netizens na engagement ring ang suot ni Jen na madalas makita sa mga picture niya sa Instagram account habang ipinakikita ang maganda niyang kuko.

Matipid si Jen ‘pag tungkol lovelife niya angpinag-uusapan.

“I feel happy na marami ang nag-enjoy sa show and grateful ako na kinuha nila ako ulit kasi naramdaman ko na mahal nila ‘yung show,” deklara niya.

“Now that I am more creative in making dishes, mas marami kaming recipes na lulutuin at definitely mas maraming kuwentuhan at chikahan ang mapapanood sa aming second season,” sambit pa niya.

Under the helm of Noel Anonuevo, Everyday Sarap with CDO begins on May 1, Mondays to Fridays at 11:00-11:10 a.m. on GMA News TV.

TALBOG – Roldan Castro