Career ni Lloydie, lumalamlam na ba?

DATING kaliwa’t kanan ang project ni John Lloyd Cruz sa Kapamilya Network. Pero lately, napapansin naming unti-unti nang lumalamlam ang career niya. Bukod tanging sa Home Sweetie Home na lang namin siya napapanood.

Ang mga matitinding teleserye sa Dos ay napupunta kina Zanjoe Marudo at Ian Veneracion. Kaya lubhang nakababahala ito para sa mga tagahanga ng actor.

Paano kung hindi na mabitawan ng dalawang actor ang popularidad na tinatamasa nila ngayon sa Dos?

Well, ang huling isyu noon kay Lloydie ay nakitang kasama niya si Ellen Adarna sa bandang North. At si Ellen naman ay tipong na-outshine ni Kim Domingo.

Sa kasalukuyan, paborito ng televiewers si Zanjoe dahil sa My Dear Heart na umaariba sa ratings.

Mabuti na lang may mga commercial product pang napapanood kay Lloydie na ineendoso niya dahil kung wala baka malagay siya sa listahan ng, Where are they now?

SHOWBIG – Vir Gonzales