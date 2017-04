PNP lady official ‘in love’ sa terorista (Arestado sa rescue try sa ASG)

“SHE is sleeping with the enemy.”

Ito ang paglalarawan ni PNP chief, Director General Ronald “Bato” dela Rosa, sa lady police official mula sa Davao region, naaresto sa tangkang pagsagip sa mga teroristang Abu Sayyaf sa Clarin, Bohol.

Si Supt. Maria Christina Nobleza, deputy regional chief ng Davao Crime Laboratory, ay naaresto nitong Sabado kasama si Renierlo Do-ngon, makaraan takasan ang police checkpoint malapit sa isang komunidad, habang nagsasagupa ang mga miyembro ng Abu Sayyaf at mga tropa ng pamahalaan.

Ayon sa intelligence reports, ang dalawa ay nais sagipin si alyas Asis, 17-anyos bandido, mula sa royal bloodline sa Basilan.

Natagpuan sa sasakyan ni Nobleza ang supplies para sa mga bandido.

Nadiskobre ng mga imbestigador na si Nobleza ay “romantically linked” kay Dongon, natuklasang miyembro rin ng Abu Sayyaf, ayon kay Dela Rosa.

“Ongoing pa ang investigation, but initially, this is what we have come up with: She’s a balik-Islam and she’s romantically involved or romantically linked with that ASG member na driver na later on na-find out na si Renier Dongon… na miyembro ng Abu Sayyaf,” paha-yag ni Dela Rosa.

“Hindi ko alam kung nag-live-in na sila pero they fell in love with each other… Pumipitik ang puso ng police superintendent sa Abu Sayyaf member na si Dongon,” dagdag niya.

Sina Nobleza at Do-ngon ay kasalukuyan nakapiit sa Tagbilaran, Bohol.

Sinabi ni Dela Rosa, hihilingin nilang mailipat ang mga suspek sa headquarters sa Camp Crame dahil kapwa sila “high-risk detainees.”

Si Nobleza ay mahaharap din sa karagdagang kasong kriminal at administratibo, ayon kay Dela Rosa.

“Kakasuhan natin siya, iyong kriminal na kaso niya. And administratively, siguradong tatanggalin natin siya sa serbisyo,” diin ni Dela Rosa.

PNP FULL ALERT

PARA SA ASEAN

INILAGAY ni PNP chief, Director General Ronald dela Rosa ang buong puwera ng pulisya sa full alert bilang bahagi ng security preparations para sa ASEAN Summit nga-yong linggo.

“We are hosting a very big event. Our personnel have been deployed since yesterday. I’m requiring all of you to be present all the time,” pahayag ni Dela Rosa sa ginanap na flag-raising ceremony kahapon.

“I am declaring a full alert status starting today hanggang matapos ang ASEAN Summit,” aniya.

Inatasan ni Dela Rosa ang mga commander na magsagawa ng “accounting” kada umaga at hapon.

“Standby tayo dito ready for any eventuality kung kailangan ang inyong participation,” dagdag ni Dela Rosa.

Iniutos din ng PNP chief sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-monitor sa event.

“Kung (may) makuhang balita, share it with proper channel para ‘yung actionable information na masagap niyo ay maaksiyonan natin,” aniya.

Umaasa si Dela Rosa na ang ASEAN summit ay magkakaroon ng zero incident.

“Good luck sa atin. Sana zero incident,” pagtatapos niya.

Ang 30th ASEAN Summit and Related Meetings ay gaganapin nga-yong linggo sa Metro Manila.

HATAW News Team