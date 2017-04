Mother Lily, saludo kay Ai Ai

HINDI ikinaila ni Mother Lily Monteverde na malaki ang paghanga niya sa Comedy Queen na si Ai Ai Delas Alas.

Ani Mother sa pagsisimula ng presscon ng pinakabagong handog niya mula sa kanyang Regal Entertainment, ang Our Mighty Yaya, na hinangaan niya ang pagkakaroon ng courage ni Ai Ai bilang isang single working mom.

“She has raised beautiful kids singlehandedly without complain. Ai Ai also is one generous soul who knows no other way but to love til’ it hurts,” anang Regal matriarch na ang Our Mighty Yaya ang handog niya para sa mga inang tulad nila ni AiAi ngayong May 10.

Aniya pa, “It is with great love and admiration that we now thank you for being who you are to all of us. May you continue to be an inspiration to us Ai Ai.”

Ang Our Might Yaya ang pinakamalaki, funniest family comedy film na overload ng fresh, new and zany antics fir para sa riotous Mother’s Day treat ngayong Mayo.

Makakasama ni AiAi sa pelikulang pinamahalaan ni Jose Javier Reyes sina Zoren Legaspi, Megan Young, Sofia Andres, Lucas Magallno, Alyson McBride, at Beverly Salviejo.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio