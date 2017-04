Honeylet official hostess ng ASEAN leaders’ spouses

HINIRANG ng Palasyo si Honeylet Avanceña bilang “official hostess” ng ASEAN leaders’ spouses.

Sa panayam kay ASEAN 2017 Director-General for Operations Ambassador Marciano Paynor, Jr., kahapon, sinabi niya na si Pangulong Rodrigo Duterte ang pumili sa magiging papel ni Honeylet, kanyang common-law wife, sa ASEAN.

Aniya, magiging abala si Honeylet sa mga nakalinyang spouses’ program gaya nang pagpunta sa Metropolitan Museum at pagsalo-salo sa pananghalian.

“There will be spouses’ program, I understand that they will be shown the Metropolitan Museum and will be hosted lunch by Madam Honeylet. She’s the official hostess. Yes it is the President’s prerogative,” dagdag ni Paynor.

Inaasahang anim ang darating na ASEAN leaders’ spouses.

Ayon kay Paynor, lahat o siyam na ASEAN member states leaders ay lalahok sa Summit sa Abril 26-29.

“Lahat sila darating, Myanmar head of state is not coming, but they have designated Aung San Suu Kyi as head of the delegation. So, all the other heads of government are coming,” sabi niya.

Ang iba pang ASEAN leaders na darating sa bansa ay sina Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam, Cambodian Prime Minister Hun Sen, Indonesian President Joko Widodo, Laos President Bounnhang Vorachith, Malaysian Prime Minister Najib Razak, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, Thailand Prime Minister General Prayut Chan-o-cha, at Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc.

Sina Bolkiah at Widodo ay magsasagawa ng state visit bago ang ASEAN summit proper sa 29 Abril.

