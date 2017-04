Ex-PBA star timbog sa umbag sa live-in partner (Habang nakabakasyon sa Baguio)

BAGUIO CITY – Nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004, ang isang retiradong PBA (Philippine Basketball Association) player makaraan bugbugin ang kanyang kinakasama sa Purok Cudirao, Loakan Proper, Baguio City, kamakalawa.

Kinilala ang suspek na si Paul “Bong” Beleno Alvarez, 48, residente sa Valenzuela City, at kasalukuyang nagbabakasyon sa lungsod.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Baguio City Police Office Station 4, nag-inoman ang suspek at ang biktima sa isang kainan. Nagkaroon sila ng argumento ngunit agad din naayos.

Gayonman, habang nasa kanilang tinutulu-yang bahay, muling nagkasagutan ang dalawa hanggang bugbugin ng suspek ang biktima.

Agad nagreklamo ang biktima at sa pagresponde ng mga pulis ay inaresto nila ang suspek.

Magugunitang noong nakaraang taon, hinuli ang retired PBA player makaraan manggulo at makipagsuntukan habang nasa isang bar sa Quezon City, kasabay nang pagkompirma ng QC Police District, na kabilang si Alvarez sa kanilang drug watchlist

Si Alvarez ay binansagang “Mr. Excitement” dahil sa mataas na pagtalon at galing sa slam-dunk, at naglaro sa iba’t ibang team ng PBA noong 90s.