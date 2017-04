Bakit nanood si Mareng Winnie ng Wit sa Trinity University of Asia?

NAPAKAPAYAPA palang manood ni Winnie Monsod ng isang stage play. O baka naman mas tamang sabihing “napakahinhin.”

Noong Miyerkoles, nakatabi ko ang napakasikat na GMA 7 host-commentator sa Mandel Hall ng Trinity University of Asia sa E. Rodriguez Ave., QC sa panonood ng stage play na Wit. Ni hindi ko naramdaman na may umupo sa silya sa kaliwa ko. Abalang-abala kasi ako sa pakikinig ng welcome remarks ng Trinity University president na si Dr. Wilfred Uy Tiu. Pero panay ang sulyap ni Dr. Tiu sa area na kinauupuan ko and for awhile akala ko ang tinitingnan nito ay si Dr. Art Casanova na nasa kanan ko.

‘Pag lingon ko sa kaliwa ko…wow, ang sikat na GMA 7 commentator at economist! Napakatahimik pala n’yang nakaupo sa silya sa kaliwa ko. (Nasa front row po kami.) Palagay ko ay kasama n’ya ‘yung mga katabi n’ya.

Eh bakit naman “nagtitiyaga” si Mareng Winnie na manood ng play sa isang unknown venue na 150 lang yata ang seating capacity?

TAMI MONSOD po kasi ‘yung pangalan ng bidang babae sa Wit.

Anak nila ni former Comelec chairman Christian Monsod si Tami.

Mahusay at walang-pakundangang aktres si TAMI. Walang pakundangan siyang nagpakalbo para sa papel n’ya sa Wit.

KITANG-KITA KO – Danny Vibas