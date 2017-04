Blessing sa KathNiel love team umaapaw movie kumita nang mahigit P300-M

HALOS two weeks na sa mga sinehan nationwide ang “Can’t Help Falling In Love” nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na as of presstime ay kumita na ng mahigit P300 milyon sa takilya pero hindi pa rin natitinag hanggang ngayon ang haba ng pila ng moviegoers.

Sa Fisher Mall Cinema last Saturday kahit 9:00 pm ay pinipilahan pa rin ang KathNiel film, at na-witnessed namin ito ng aking kids sa pamamas-yal sa nasabing mall sa Kyusi. Ibig sabihin ay matindi talaga ang hatak nina DJ at Kath at hindi sila pinagsasawaan ng kanilang fans and supporters.

And this year umaapaw na naman ang blessings ng nasabing tambalan dahil bukod sa certified blockbuster na latest movie sa Star Cinema ay tuloy-tuloy ang taping ng dalawa para sa kanilang bagong teleserye sa Star Creatives na La Luna Sangre na may special participation sina Angel Locsin at John Lloyd Cruz na bumida noon sa Imortal.

In demand rin hanggang ngayon ang nasa-bing hotties Kapamilya love team sa mga product endorsement at patuloy na napapanood sa iba’t ibang bansa ang version nila ng Pangako Sa Iyo kasama sina Ian Veneracion at Jodi Sta. Maria.

