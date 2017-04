‘Tokhang’ vs press freedom hinataw (Sa Writ of Amparo); Sabwatan ng gov’t officials inilantad ng petitioners

HINILING kahapon ng pahayagang HATAW D’yaryo ng Bayan sa Korte Suprema, sa pamamagitan ng kanilang abogado na agad ipatigil ang ginagawang persekusyon, panggigigipit at pandarahas sa dalawang kolumnista at editor ng pahayagan na pinaniniwalaang bunsod ng sabwatan ng isang barangay chairman, opisyal ng pulis, chief prosecutor at dalawang hukom.

Sa Writ of Amparo na inihain ni Atty. Berteni “Toto” Causing, legal counsel ng HATAW, hini-ling ng mga petitioner na sina Jerry Yap, kolumnista; Percy Lapid, kolumnista; at Gloria Galuno, editor, na pigilin ang ginagawang ‘tokhang’ o tahasang panggigipit sa press freedom at freedom of expression sa pama-magitan ng ‘makapangyarihang’ pag-abuso at paggamit sa kanilang posisyon ng mga nagsasabwatang awtoridad na nakaluklok sa lokal na pa-mahalaan, sa pulisya, sa piskalya ng Maynila at sa hudikatura.

Tahasang tinukoy sa petisyon na inihain ni Causing ang sabwatan nina Manila Chief Prosecutor Edward Togonon, Manila Regional Trial Court (RTC), Branch 34, presiding judge Liwliwa S. Hidalgo-Bucu, barangay chairwoman Ligaya Santos, Manila RTC, Branch 20, presiding judge Marivic T. Balisi-Umali at S/Insp. Rosalino Ibay para magtagumpay ang tahasang pandarahas sa mga mama-mahayag na tumutuligsa sa mga tiwaling gawain ng ilang opisyal ng pa-mahalaan at alagad ng batas.

Dahil sa nasabing ‘makapangyarihang’ sabwatan, kinukupot o ginigipit ang press freedom at freedom of expression sa Maynila.

Ang sabwatan ay hindi maikakailang naganap nang aprubahan ni Togonon ang mga kasong libel laban kina Yap, Lapid at Galuno, gayong malinaw na wala na-mang actual malice.

At lalo pa itong na-patunayan nang aprubahan ni Togonon ang anim na bilang ng kasong Libel na inihain ni Santos kahit nauna na itong naibasura dahil wala namang probable cause.

Naniniwala ang mga petitioner at ang kanilang abogado na kung hindi nila tatawagin ang atensiyon ng Korte Suprema, ang Maynila ay tuluyan nang magiging mapa-nganib na lungsod para sa mga mamamahayag na naniniwalang may umiiral na kalayaan sa pamamahayag sa Filipinas.

Isang kakatwang pangyayari sa hurisdiksiyon ni Togonon ang pag-apruba sa kaso kahit hindi wasto ang mga impormasyon ng complainant para pagpasyahang mayroon ngang probable cause ang kasong Libel.

Nang maghain ng motion to quash ang pa-nig nina Causing dahil sa lack of jurisdiction hindi ito pinakinggan ng korte at isinampa pa rin ang kaso.

Sa kabila nito, pina-yagan ni Togonon na maghain ng amended information ang panig ni Ibay upang ituwid ang maling desisyon.

Pinatunayan lamang ni Togonon na wasto ang unang hakbang ng mga petitioner (Yap, Lapid at Galuno) nang sila ay maghain ng motion to quash.

Dahil sa mga nasa-bing basehan, hiniling ng petitioners sa Korte Suprema na bigyan sila ng temporary protection order laban sa mga nagsa-sabwatang opisyal.

Idiniin din sa petis-yon na ang nasabing kaso ay malinaw na ha-limbawa ng ‘tokhang’ vs press freedom na nararapat nang ‘arestohin’ sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang proseso ng batas.

HATAW News Team