Babala sa Kadamay: Agaw-pabahay tuldukan – PCUP

HINDI na dapat maulit ang sapilitang pag-okupa ng militanteng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay) sa mga pabahay ng pamahalaan.

Sinabi ni Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) chairman Terry Ridon kahapon, kailangan seryosohin ng mga maralitang lungsod ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi niya hahayaan ulitin ng Kadamay ang ginawang agaw-pabahay sa Bulacan, at haharangan sila ng bazooka.

“Tingin ko tama naman ‘yung sinabi ni Presidente na ibig sabihin, hindi naman literal na dapat i-take na iba-bazooka ‘yung mga tao. Pero siyempre it serves as a warning that I don’t think that the Pre-sident will look kindly again for another occupation,” ani Ridon sa press briefing sa Palasyo.

Kailangan aniyang komprontahin ng gobyerno ang krisis sa pabahay, na aabot sa 5.6 milyon ang housing backlog, hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte.

Kasama aniya sa responsibilidad ng PCUP na magkaloob ng tulong para ihanda ang mga maralitang lungsod na tumayo sa sariling mga paa.

Dagdag ni Ridon, patuloy ang pakikipag-dialogo ng PCUP sa Kadamay upang hindi na gawin muli ang agaw-pabahay.

Bago naging PCUP chairman, si Ridon ay naging lider ng militanteng grupong League of Filipino Students (LFS) at naging Kabataan party-list representative.

(ROSE NOVENARIO)