Zanjoe at Bela, nag-road-trip, nagbakasyon together

SAYANG at huli na naming nakita ang ipinadalang video ng netizen na magkasamang nag-road trip sina Zanjoe Marudo at Bela Padilla sakay ng SUV na ang aktor ang nagda-drive habang kumakanta ng hindi namin tanda ang titulo, pero duda namin ay kanta ito ng Eraserheards.

Eh, ‘di sana natanong namin si Bela sa presscon ng Luck At First Sight noong Martes lang na ginanap sa Trinoma Lobby.

Hindi naman binanggit sa amin ng netizen kung kailan ito nangyari at saan papunta ang dalawa na nilagyan ng caption na ‘road trip.’

Tsinek namin ang Instagram nina Zanjoe at Bela pero hindi naman naka-post ang kagaya ng ipinadala sa amin.

Base sa video habang kumakanta si Zanjoe ay sumasayaw naman ang ulo ni Bela na may suot na RB shades at naka-baseball cap at ang saya-saya niya at panay ang kuha kay Z. Samantalang ang aktor naman ay naka-black shirt at blue baseball cap.

Ayaw naming isiping papunta sila sa taping ng My Dear Heart dahil parang hindi naman pang-taping ang suot nila, feeling nga namin ay magbabakasyon sila somewhere.

Hmm, base sa eksenang napanood namin sa video ay posibleng magkarelasyon na sina Zanjoe at Bela at ayaw lang nilang aminin dahil baka isipin ay sumasakay sila sa promo ng My Dear Heart.

Tulad nga ng laging sinasabi ni Bela, “hintayin nating matapos ang ‘My Dear Heart’ kung hindi magbabago ang tingin ko, kasi baka lang ganito ang feelings ko kasi parati kaming magkasama sa set.”

Hmm, tama rin naman.

FACT SHEET – Reggee Bonoan