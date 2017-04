Echo, sa San Juanico iniiyak ang pagkawala ng ama

DAPAT nitong Abril ang showing ng Luck At First Sight nina Jericho Rosales at Bela Padilla pero naurong ito sa Mayo 3 dahil hindi umabot sa playdate dahil nahinto ang shooting nila.

Sa Q and A presscon ng pelikula ay inamin ni Echo na talagang lungkot na lungkot siya noong namatay ang tatay niya at nagsu-shooting sila na kasalukuyang nasa hospital hanggang sa nalaman niyang wala na ang dad niya.

At dahil sa bigat ng pakiramdam ay hindi niya nakontrol ang sarili at nasira niya ang tent.

“Siyempre, mayroon kang feelings, ‘di ba,” katwiran ng aktor.

Pinayuhan nina Dan Villegas at producers na sina Neil Arce at Boy 2 Quizon na puntahan na ni Echo ang ama.

Kuwento ng aktor, “pinakawalan na nila ako, ni direk Dan, ni Bela, sina Boy 2, ‘go na’, I wanted to continue, sabi nila, ‘hindi na, go na.’

“So, ako blessed ako to be in this project. I will never forget this project and the people I’ve worked with dito sa project na ito. They’re all very supportive and loving.”

Mukhang naka-move on na ang aktor dahil maganda na ang aura niya noong humarap sa presscon ng Luck At First Sight.

”I think I look better. I’m a better person. I actually this did, nag-long ride kami ng mga barkada ko, we did 1,800km in 72 hours on a motorcycle.

“Pinuntahan ko ‘yung San Juanico Bridge na pinuntahan ni Papa, kinunan ko ng litrato, iniyak ko lahat doon sa tulay. Bumalik ako ng Manila, I came back a better person, a stronger person, and I understans my father even more, parang ganoon.

“So our family is better, medyo naka-move on na kami, of course, we miss Papa, my source of adventure and inspirasyon ko rin sa buhay, my source of strength.

Ang nakatutuwa roon, I became a stronger person. So,‘yun. I’m better,” kuwento ng aktor.

FACT SHEET – Reggee Bonoan