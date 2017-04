Bela, masaya para kina Neil at Angel

SPEAKING of Bela ay sa presscon lang niya nalamang magkasama noong Semana Santa sina Angel Locsin at ex-boyfriend niyang si Neil Arce sa Hongkong kasama ang ilang non-showbiz friends.

Sagot ni Bela sa amin noong tanungin namin kung may alam siya, “hindi ko nga po alam na magkasama sila, narinig ko lang po kanina rito, may nagtanong.

“Wala pa pong nag-confirm sa akin, pero kung totoo man happy naman ako para sa kanila (Angel at Neil).”

Hindi rin naman ito binanggit ni Neil, “hindi kasi ako nagtatanong, ayokong magtanong,” sabi ni Bela.

Sabi namin kay Bela na noong huli namin siyang makatsikahan ay inamin niyang lumalabas-labas si Neil, hindi lang niya alam kung sino.

“Opo, alam kong nagdi-date siya, pero ayokong sa akin manggaling kasi baka mali, eh. Well kung si Angel man ‘yun, masaya ako para sa kanya (Neil), mabait naman si Angel talaga and friends naman sila at may pinagsamahan naman sila rati pa. Kami rin ni Angel friends at saka nakakasama na namin noong kami pa ni Neil.”

Mapapanood na ang Luck At First Sight sa Mayo 3 mula sa Joyce Bernal Productions with Viva Films and N2 Productions na pagbibidahan nina Jericho Rosales, Cholo Barretto, Issa Pressman, Kim Molina, Dennis Padilla, Jeric Raval, at Bela mula sa direksiyon ni Dan Villegas.

FACT SHEET – Reggee Bonoan