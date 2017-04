Bela, iniyakan ang makinilyang regalo ni Echo

INIYAKAN ni Bela Padilla ang regalo ng leading man niya sa Luck at First Sight na si Jericho Rosales. Isang makalumang makinilya ang ibinigay sa kanya ng aktor noong last shooting day. Matagal nang naghahanap si Bela ng ganoong klaseng typewriter.

”’Yung last day gift niya sa akin, sobrang iniyakan ko sa bahay. Puwede ko bang sabihin?” paalam niya kay Echo at um-okey naman ang aktor.

Taong 1950 pa ang typewriter ayon kay Echo. Nang tanungin kung mahal ba ito?

“It’s more of the gesture kasi. Sa level ng pagkakuripot ni Bela, generous na ako,” pakli niya na tumatawa.

Samantala, parehong malungkot ang dalawa habang ginagawa ang Luck at First Sight. Kabi-break lang niya noon kay Neil Arci at si Echo naman ay namatayan ng ama. Pero hindi naapektuhan ang trabaho nila.

Inamin pa ni Echo na nasira niya ang isang tent sa shooting nang mamatay ang father niya dahil hindi niya nakontrol ang feelings niya. Nasa Bulacan sila noon at gusto pa sana niyang ipagpatuloy ang shooting pero sina Direk Dan Villegas na ang nagsabi na puntahan na niya ang ama niya at huwag nang tapusin ang shooting.

Kuwento pa niya, nag-long ride sila ng mga barkada niya ng 1,800 km sa loob ng dalawang oras sa pamamagitan ng pagsakay ng motorsiklo.

“Pinuntahan ko ‘yung San Juanico Bridge na nagpunta si Papa, kinunan ko ng litrato, iniiyak ko lahat doon sa tulay. Bumalik ako ng Manila, I came back a better person, a stronger person, and I understand my father even more,” deklara pa niya.

