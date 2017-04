Benj Manalo, patuloy sa pagganda ang showbiz career

LALONG humahataw ang showbiz career ngayon ni Benj Manalo. After panandaliang mamahinga sa FPJ’s Ang Probinsyano, mas naging maganda ngayon ang character niya sa seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin. Bukod pa sa TV, kasali rin si Benj sa sofdrink commercial ni Daniel Padilla at may dalawa pa siyang online shows.

Nabanggit ni Benj na masaya siya sa takbo ngayon ng kanyang career.

Esplika niya, “Yes po sobrang happy ako sa career ko, sa mga commercials and mayroon akong ginagawang dalawang online show. Iyong isa po is my own show called #BenjFTW. Itong sariling online show ko po is para mapakita iyong other side ko aside from acting po. And iyong isa po, on the works na isang online series naman po.

“Iyong sa first po, sa #BenjFTW, it will showcase my dancing, singing, and hosting skills po. Bale doon ko siya ilalabas.”

Ipinahayag din ng utol ni Nicco Manalo ang kasiyahan dahil nabigyan ulit ng chance na umarte. “Tungkol po sa pagbabalik ko sa programang FPJ’s Ang Probinsyano, sobrang saya ko and thankful dahil nabibigyan ulit ako ng pagkakataon umarte, ‘yun naman ang main goal ko, is to act.

“Masaya na malungkot din, kasi ‘yung mga dati namin kasama like sa malapit kong kaibigan na si Pepe Herrera ay wala na. Siya kasi ‘yung lagi ko rin nakaka- batuhan pagdating sa comedy sa loob ng programa, nakaka-miss lang.”

Dagdag pa ni Benj, “Pero ngayon na nabigay sa akin ‘yung plot ng pagiging reporter, mas na-challenge ako. Kasi, mas may lalim na po ‘yung takbo ng aking role, nakakakaba minsan, kasi mahirap palang maging isang reporter. Marami akong inaral about it, kasi sabi ko nga kay Yassi, ‘Hindi pala madali ‘yung ginagawa mo, dahil higit sa kailangan mong umarte, ay kailangang maniwala ang tao sa mga sinasabi mo dahil news ito.’”

Ano ang masasabi niya sa mga viewers na walang sawa sa pagsubaybay sa kanilang TV series at ano pa ang dapat asahan ng mga suki nilang manonood?

“Sobrang nagpapasalamat siyempre sa mga tagasubaybay ng programa namin dahil hindi sila nagsasawa at lagi talaga sila nakatutok. Karamihan apektado pa kapag may nakakasalubong ako sa daan ay sasabihin sa akin, ‘Please lang hulihin nyo na si Jaoquin.’ Hahaha! Kaya nakakatuwa at nakakataba ng puso, kaya lagi namin at lalo namin pinag-iigihan ang aming trabaho.

“Ang dapat nilang asahan pa sa Ang Probinsyano ay ang mas matagal pa naming pagsasama. Sabi nga ng karamihan sa amin, madaming sorpresa ang dala ng show na ito para sa mga tao, kaya sana ay huwag silang magsawa sa pagsuporta sa aming programa,” nakangiting saad pa ni Benj.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio