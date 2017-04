Kathniel movie first day pa lang certified blockbuster na

NITONG Sabado nagbukas sa mga sinehan sa buong bansa ang latest movie nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na “Can’t Help Falling In Love.”

Makikita sa posted photos ng ADPROM Manager ng Star Cinema na si sir Mico del Rosario ang mga pinagtatanghalan ng KathNiel’s movie at lahat ng sinehan ay super haba ang pila. Kahit Sabado De Gloria pa, super effort na ang fans.

Kaya naman first day pa lang ay certified blockbuster na at nakaka-P33-M na sa takilya… at patuloy pang dinudumog ng moviegoers. Para magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng kanilang movie ay nag-theater tour sina Kath at DJ last April 15 at pinagkaguluhan sila.

Game na na game na nakipag-selfie sa mga humiling ng photo op ang tinaguriang premier love team na anim na taon na ang tambalan sa telebisyon at pelikula.

Hashtag #AngLoveTeamNaAyawBitawanNgFans Gyud!

DON EMILIO HAHATULAN NA

SA “FPJ’S ANG PROBINSYANO”

THIS week, sa episode ng inyong favorite at number one action-drama series na “FPJ’s Ang Probinsyano,” takot na takot si Don Emilio (Eddie Garcia) na makasama sa kulungan si Cardo (Coco Martin) kaya naman lahat ay ginagawa ng diyablong matanda para huwag siyang mahatulan ng guilty.

Pero malakas ang ebidensiyang hawak ni Teddy Arevalo (Joel Torre) laban sa kanya na siya ang pumatay sa kaibigang pulis na si Pablo (Ton-Ton Gutierrez) na ama ng pulis ding kambal na sina Ador (pinaslang ni Joaquin) at Cardo.

At ngayong nakatakda nang hatulan ng korte si Don Emilio, lahat ay ginagawa ng demonyong apong si Joaquin (Arjo Atayde) para mapawalang sala ang lolo. Idinamay ni Joaquin ang anak nina Teddy at Virgie (Sharmaine Buencamino) na si JP (McCoy de Leon) na kanyang ipinadukot sa isa sa tiwaling colonel sa PNP na tauhan nila na si Rogelio Jacob (Rez Cortez) dahil ang isa sa matinik na tao nila na si Colonel Roy Carreon (Art Acuna) na madalas makabangga ni Gen. Delfin Borja (Jaime Fabregas) ay unti-unti nang nakokonsensiya, dahil sa daughter (Maris Racal) na may kidney failure.

Mahatulan kaya ng guilty si Don Emilio tulad ng inaasam ni Lola Flora (Susan Roces) o ang not guilty ang magiging verdict sa tusong matanda?

Abangan ito sa mas madrama at maaksiyong tagpo sa FPJ’s Ang Probinsyano pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN Primetime Bida.

MY DEAR HEART NI NAYOMI RAMOS

GABI-GABING MINAMAHAL AT NIYAYAKAP

NG BAWAT KAPAMILYA VIEWERS

Last week sa “My Dear Heart,” hindi na naman nagtagumpay si Mr. Roger Cortesano (Johnny Revilla) na mapalayas sa pag-aaring hospital si Heart (Nayomi Ramos). Kahit anong pangha-harrash ang gawin ng milyonaryong negosyante hangga’t nasa puwesto si Dra. Margaret (Coney Reyes) sa ospital ay hindi niya hahayaan ang maitim na balak ni Cortesano sa kanyang pasyente.

Samantala amoy na ang nalalapit na pagsabog ng sikreto ng katotohanan na buhay pero nasa coma ang anak nina Dra. Gia Lana (Ria Atayde) at Jude (Zanjoe Marudo) at hindi patay.

Pero kahit may naririnig na tungkol rito ay mahirap pa rin para sa dating magkasintahan na paniwalaan na buhay ang kanilang si Heart.

Ito namang si Dr. Francis Camillus (Eric Quizon) ay patuloy sa pag-iimbestiga sa involvement ni Dra. Margaret sa pagkawala ng tunay na apo na si Heart.

Kapag nagkaalaman na, kamumuhian bang muli ni Gia ang kanyang mommy sa ginawang paglalayo sa kanyang anak?

Sayang naman, ngayon pa namang maganda ang relasyon nilang mag-ina sa My Dear Heart. Dahil sa patuloy na suporta’t pagmamahal at pagyakap ng bawat Kapamilya viewer ng said fantasy-drama serye, hanggang ngayon ay certified top-rater ito na inyong napapanood weeknights right after FPJ’s Ang Probinsyano.

VONGGANG CHIKA! – Peter Ledesma