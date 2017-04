Tamad maligo!

KUNG ang sikat na Coldplay male vocalist na si Chris Martin ay wala pang ten years nagtagal ang marriage sa sikat na aktres na si Gwyneth Paltrow obviously because of his supposed deplorable health habits, ito namang mahusay na aktor na Pinoy ay papalit-palit ng chicks sa ngayon. Hahahahahahahahaha!

Why is that so?

Papa’no, hindi rin maayos sa kanyang physical hygiene ang aktor na in fairness ay guwapo sana at balbonic beauty. Hahahahahaaha!

Tulad sa kanyang counterpart na aktor sa kabilang network na nagre-report din sa shooting without taking a bath and brushing his teeth at nagcho-chew na lang ng minty gum (Hahahahahahahahaha!) tamadero ring maligo ang aktor at kadalasa’y tumatambay lang sa bahay nang hindi naliligo. Hahahahahahahahaha!

Balbon pa naman siya, I don’t know how his dick smells when he’s not in the mood to take a bath. Hahahahahahahahahaha!

Sandy Andolong na kaya ‘yun o lagkitan ever? Hakhakhakhakhakhakhak!

Anyway, deadma na lang daw sa ang mga tao sa set for fear that they might offend the actor.

Capped pa naman ang kanyang front teeth kaya I’m sure na may kakaibang smell ito kapag wah sa mood mag-brush ng teeth ang aktor.

‘Yun nah!

Kumbaga, aanhin mo naman ang dakotang dehin goli, mas mabuti pa ang regular na palaging amoy Safeguard ang nota.

Hahahahahahahahaha!

KATRINA HALILI,

BALIK WORK OUT!

Katrina Halili is back to the gym to make sure that she’s in shape for her bikini-intensive role in GMA-7’s new comedy series, D’Originals.

“Balik na ulit ako sa pag-workout at pag-diet. Baka kasi gulatin ulit ako ng bikini scene. At least, ready na tayo.”

Matagal-tagal na ring hindi nagpa-sexy si Katrina Halili sa isang teleserye kaya todo-workout to make sure that she’s in shape for her demanding role in D’Originals.

Nag-panic raw talaga siya when told that she would be having scenes in a bikini in their soap.

“Nawindang lang talaga ako kasi sa ika-fourth taping day, kailangan ko na raw magsuot ng bikini,” she avers. “Sabi ko, ‘Nge! Tagal ko nang hindi naggaganyan!”

“Hindi ko na alam ang hitsura ng katawan ko ngayon!” she adds laughing. “Kaya medyo na-stress talaga ako kasi tagal na akong hindi nag-workout talaga.

“Mabuti naman nadaan sa mga daya-dayang shots muna,” she quips. “Naitawid naman namin ‘yung first bikini scene ko.

“Pero ngayon, balik na ulit ako sa pag-workout at pag-diet. Baka kasi gulatin ulit ako ng bikini scene. At least, ready na tayo.”

Happy si Katrina to be doing a comedy role for a much welcome change. Pahinga na raw muna sa mga roles na kontrabida at mataray.

“Actually, noon ko pa gusto mag-comedy,” she intimates. “Ewan ko ba kung bakit gusto nila ‘yung sobra akong taray at pumapatay na kontrabida.

“Gusto ko naman medyo light naman.

“Kaya after noong “Sa Piling Ni Nanay,” nag-request talaga ako na comedy role naman.

“Kahit kontrabida ulit ako, medyo funny naman,” she intones. “Kaya tamang-tama ang dating nitong D’Originals.

“Kahit mataray akong kabit ni Jestoni Alarcon, matatawa sila sa akin lalo sa mga eksena ko with Ms. Jaclyn Jose na gumaganap na misis ni Jestoni.

Come Holy Week, El Nido, Palawan ang destination ni Katrina with her baby. Kukumustahin daw niya ang takbo ng kanyang diving resort doon.

“Doon na kami ni Katie sa Holy Week,” she quips. “Kailangan ko rin namang makita kung ano na nangyayari sa resort.

“Okay naman ang mga bookings. Hindi nawawalan, lalo na ngayong summer season.

“’Yung kapatid ko ang namamahala roon at inire-report naman niya sa akin ang mga nangyayari.”

Going back to her baby, mahusay na raw itong umarte.

“Sabi ng mommy ko, mana raw sa akin si Katie kasi noong gano’ng edad din daw ako, kunwaring umiiyak ako kapag aalis siya.

“Tapos, tatawa raw ako.

“Kaya mukhang may balak na mag-artista itong anak ko,” she intones. “Marunong nang pumeke ng iyak at napaniwala niya ako.”

ELIZABETH OROPESA, RESPETADO

SI JIM PAREDES KAHIT

MAGKAIBA SILA NG PANINIWALA

Respetado pa rin daw ni Elizabeth Oropesa ang staunch Duterte critic na si Jim Paredes.

“Di ko lang nagustuhan ‘yung style ni Jim, kasi fan niya ako. Sa totoo, despite our differences, kahit na siya ay ‘di maka-Duterte, never ko siyang inisip na bastusin.”

Pinag-usapan sa social media ang video ni Oro kung saan kanyang tinuligsa ang pagtataboy ni Jim sa ilang kabataang pro-Duterte sa EDSA People Power anniversary rally last February.

Loyalist ni Duterte si Elizabeth whereas si Jim naman ay dyed in the wool supporter ng rehimeng Aquino. Sa interview kay Oro sa premiere night ng pelikulang Bubog, nagpahayag ang aktres sa kanyang saloobin laban kay Jim Paredes.

“Kanya-kanyang karapatan, kanya-kanyang posisyon ang bawat tao,” she asseverates. “Ika nga, kung ang Presidente ko man ay nagmumura, okay lang, kasi alaga niya ako.

“Kaysa naman sa president na ‘di nga nagmumura, wala namang natutulungan, wala namang nagagawa.

“Di ko lang nagustuhan ‘yung style ni Jim, kasi fan niya ako,” she adds in earnest. “Sa totoo, despite our differences, kahit na siya ay di maka-Duterte, never ko siyang inisip na bastusin.”

“No’ng ginawa niya ‘yun, nabastusan talaga ako sa style niya, kasi inaalipusta nila ‘yung Presidente ko na nagmumura daw.

“E, siya pala ‘yung bastos kaya ‘di ko natiis na ‘di magsalita.

“Napanood naman ninyo ang video ko,” she points out in earnest. “Marahan ako saka ‘di ko pa rin siya binastos.

“Sinabi ko lang na, sa tingin ko, bilang senior citizen na tulad ko, mali ‘yun. Hindi dapat.

“Yung posisyon namin sa buhay na pare-pareho kaming mga artista, na medyo mataas naman ang posisyon sa pelikula and being an artist, hindi dapat umarte nang ganun.”

They still have to meet after that incident.

“Nagkatotoo lahat ng sinabi ko, ang daming nagbanta sa kanya. Ang dami talaga,” she asseverates.

“Di ba, sabi ko, ‘Mag-iingat ka, ang daming gustong gumanti sa ‘yo.’

“Ako, wala akong balak na gumanti sa kanya,” she adds as an afterthought. “Hindi na kailangan, sapat na ‘yung mga sinabi ko.”

Elizabeth’s parting statement goes something like this: “Hindi ako naghahamon, pero huwag akong hahamunin, kasi di ako uurong!”

And with that, ito po ang kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity. Adios. Mabalos. I always need you, Nong!

BANAT – Pete Ampoloquio, Jr.