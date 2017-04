Kevin, kuhang-kuha ang nuances ng isang gumagamit ng droga

HINDI pa man ipinalalabas ang pelikulang Adik ni direk Neil Buboy Tan ay kalat na ang ilang bersiyon ng teaser nito sa Facebook. Tampok ang newbie na si Kevin Poblacion, napapanahon ang nasabing movie lalo’t maigting pa rin ang kampanya ng Duterte administration laban sa droga.

Sa May 6, sa SM Iloilo City magbubukas ang Adik. Lending their able support sa budding career ni Kevin ay sina Ara Mina, Rosanna Roces, atEagle Riggs. Si Richard Abella ang umawit ng theme song mula sa komposisyon ni Jake Abella.

At first glance sa cast na bumubuo ng Adik, kapansin-pansin ang imposing presence ni Osang na kung hindi kami nagkakamali was last seen pa in an Erik Matti movie years ago.

Dahil sa temang droga ng movie, na isang druggie ang papel ni Kevin (dahilan para masira ang kanyang pamilya’t kinabukasan), hindi kaya ang nagsilbing coach niya ay si Osang, a self-confessed drug user noon?

No wonder, kuhang-kuha ni Kevin ang nuances ng isang tunay na gumagamit ng drugs tulad ng paghilakbot ng kanyang mukha, ang panginginig ng buong katawan at iba pang manifestations ng karaniwang user.

Tunay ngang direk Buboy was able to bring out the best in Kevin.

Samantala, masaya kami para sa kaibigang Eagle dahil na-tap ang kanyang kaalaman sa larangan ng serious acting.

HOT, AW! – Ronie Carrasco III