Gerald Santos, pasok ba o hindi bilang Thuy sa UK Miss Saigon?

WALANG big announcement na naganap sa katatapos na konsiyerto ni Gerald Santos, ang Something New In My Life noong Linggo, April 9 na ginanap sa SM North Edsa Skydome.

Maaalalang sa presscon para sa concert ay inanunsiyo ni Gerald na abangan ang isang big announcement. Ang nasa isip ng mga dumalong entertainment press ay sasabihin nito ang pagkakasama sa Miss Saigon UK bilang Thuy.

Pero natapos ang concert ng Prince of Ballad ay walang announcement na naganap, tanging ang sinabi lamang ng binate ay, “last year po nag- audition ako sa Miss Saigon para sa role na Thuy, makuha man ako o hindi happy na ako na na-experience kong makapag-audition sa isang malaking musical play.” Pagkatapos nitoý isang video ang ipinakita ukol sa kung sino ba si Thuy sa Miss Saigon at saka kinanta ang isang awitin sa nasabing play.

Hindi man naianunsiyo ang resulta ng audition nito sa UK Miss Saigon, marami ang naniniwalang pasok ito sa musical play na nagbigay ng best actress award kay Lea Salonga bilang Kim.

MATABIL – John Fontanilla