Esperon big brother sa Duterte admin

MAGSISILBING “Big Brother” sa administrasyon si National Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr., batay sa nilagdaang Executive Order No. 16 ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa EO 16, inatasan ni Pangulong Duterte ang lahat ng kagawaran, ahensiya ng gobyerno, kasama ang government-owned and controlled corporations (GOCCs) at lokal na pamahalaan, na sundin ang National Security Policy 2017-2022 sa pagbalangkas at implementasyon ng kanilang mga plano, at programa na may kaugnayan sa pambansang seguridad.

Si Esperon ang itinakdang mangunguna sa pagpapatupad at pag-monitor sa NSP 2017-2022, at binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-isyu ng memoranda, circulars at iba pang kautusan upang isakatuparan ang naturang plano.

“All sectors of society are encouraged to participate in this national endeavor for the purpose of achieving a holistic approach in addressing national security issued and priorities,” ayon sa EO 16.

Ilan sa national security challenges na nakapaloob sa NSP 2017-2022, ang usapin ng illegal drugs, criminality, communist insurgency, secessionist movement Abu Sayyaf Group (ASG), transnational crimes, po-verty, graft and corruption, resource security (food, human Resources, Energy and Water) sa internal environment.

Habang sa external environment ay kasama ang mga usapin ng West Philippine Sea, global and regional geopolitical, global uncertainty and weapons of mass destruction.

Upang sumigla at umangat ang ekonomiya ay kasama sa tututukan ang isyu ng smuggling at counterfeiting activities.

“Treat food security, health security, energy security, water security and transport security as important national security priorities,” ayon sa NSP 2017-2022.

Tatlong milyong piso ang inisyal na budget na inilaan ni Duterte sa pagpapatupad ng EO 16, mula sa pondo ng Office of the President (OP), at sa susunod na mga pangangailang pinansiyal ay isasama sa budget proposal ng National Security Council (NSC).

(ROSE NOVENARIO)