US sinisi ni Digong sa sigalot sa SCS

SOCORRO, Oriental Mindoro – Sinisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapabayaan ng Amerika kaya namihasa ang China sa pagtatayo ng estruktura sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.

Sa kanyang talumpati sa People’s Day sa Barangay Batong Dalig, ikinuwento ng Pangulo, nang mag-usap sila ni US Ambassador to the Philippines Kim Sung sa Davao City kamakailan ay sinabi niya na hindi sinaway agad ng Amerika nang nagsisismula pa lang magtayo ng military structures ang China sa ilang teritoryo ng SCS.

“Sinabi ko, you know I’m surprised really, Mr. Ambassador, because had America really wanted to avoid trouble early on, e ‘di sana ‘yung overflights ipinakita na doon sa news that there was something a brewing, there was something as if a runway was being built. And there was some concrete buildings on the side of the coastal side,” aniya.

Kinuwestiyon ng Pangulo si Kim kung bakit hindi ipinadala ng Amerika ang warship nitong 7th Fleet na naka-estasyon sa Pasipiko para sitahin ang China na bawal ang ginagawang pagtatayo ng mi-litary structures sa SCS.

“Why did you not send the armada of the Seventh Fleet which is stationed there in the Pacific to just make a U-turn and go there and tell them right on there face, stop it? Because there is another set of law that says, you cannot build man-made structures diyan sa high seas,” aniya.

Pero katuwiran ni Kim, hindi pa siya ambassador sa Filipinas nang panahong sinasabi ni Duterte at ang assignment niya ay tutukan ang North Korea.

“Sabi nga ni ambassador, alam mo hindi ko assignment ‘yan noon, ang assignment ko ‘yung kababayan niya, ‘yung kadugo niya si — ‘yung Presidente ng North Korea, isa ring sira ulo,” anang Pangulo.

“I was not the one. But you know, you can see the gray hair it’s because of him. Iyong buang na leader, Kim Jong,” dagdag ni Duterte.

Inulit ng Pangulo na hindi niya papayagan na maging mitsa ng digmaan ang SCC lalo na’t may nakaimbak na mga armas pandigma ang Amerika sa Palawan na maaaring pagmulan ng malakas na pagsabog , bukod pa sa kapos sa kakayahang militar ang Filipinas para tapatan ang puwersa ng China.

ni ROSE NOVENARIO