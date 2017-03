Vina, ayaw makialam kina Shaina at Piolo

GAANO man ka-busy ang singer/actress na si Vina Morales ay binibigyan niya ng panahong makasama ang anak na si Ceana kapag weekends.

Kadalasan kasi kapag weekends ay may appointment si Vina pero hindi naging hadlang ito para hindi makasama ang anak lalo na kung out of town lang.

Nitong weekend ay lumipad ang mag-inang Vina at Ceana patungong Tagbilaran, Bohol bilang panauhin sa pagbubukas ng bagong franchise ng Ystilo.

Base sa IG post ni Vina, “It was a successful Inauguration of @ystilosalon TAGBILARAN BOHOL branch. Congratulations to our franchisee Mr. Dodong Arambala and Ms Ritzel Arambala and family.

“To mayor John Geesnell Yap and the wife of Cong Aumentado, Ms Vanvan thank you for gracing the event and to everyone who came for the meet and greet.

“Daghang Salamat Sa inyo tanan ,Ceana and I had a great time. Pagbisita mo sa branch at the 2nd floor of Island City Mall Tagbilaran, we have SUMMER PROMO.”

Kumbaga, business with pleasure ang ginagawa ni Vina na habang inaasikaso niya ang negosyo nilang magkakapatid na Ystilo Salon na umabot na sa 25 franchise nationwide at may seven branches na company own.

Isa rin si Shaina Magdayao sa franchisee ng Ystilo Salon na matatagpuan sa SM MOA.

Sabi ni Vina, sa rami ng bagong salon ngayon na may kanya-kanyang gimik para pasukin ng tao ay kailangan magsipag talaga at mag-isip ng promo na panghatak sa tao.

At pagkatapos ay at saka naman nagtampisaw sa magandang kulay ng dagat ang mag-inang Vina at Ceana para labanan ang init ng araw.

FACT SHEET – Reggee Bonoan