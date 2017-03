OgieD Productions, Inc., Summer Acting Workshop

DALAWANG taon nang ginagawa ng OgieD Productions Inc., ni Ogie Diaz, ang Summer Acting Workshop. Ito ang ginagawa ng magaling na komedyanta sa mga nagpapa-manage sa kanya. Sinasala muna niya nang husto na kapag napili ay pinagwo-workshop niya.

Marami nang talents ang OgieD Productions, Inc. na galing sa workshop na may mga guesting at shows sa ABS-CBN.

Kaya sa mga interesado, mayroon silang Summer Workshop para sa Teens and adults—13 to 40 years old at Kids—7-12 years old.

Para sa mga interesado, mag-email sa [email protected]

Kasama sa mga magtuturo ng tamang pag-arte sina Aiko Melendez at Beverly Salviejo.

Mayroon din silang Voice Lessons at si Marissa Sanchez ang kanilang voice coach.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio