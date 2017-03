Kasalang Peter at Gloria, pinakatinutukan, trending pa

PINAKATINUTUKAN kahapon ng hapon ang kasalang Gloria (Sylvia Sanchez) at Peter (Noni Buencamino) sa The Greatest Love sa ABS-CBN2.

Trending din ang #TGLTheWeddingDay at marami ang nagpahayag ng kasiyahan at lungkot sa nangyaring kasalan na ginanap sa Padre Pio Church sa Silang, Cavite. Marami ang nasiyahan dahil sa wakas, naging Mrs. Alcantara na si Gloria. May mga naiyak naman dahil sa mensahe ni Gloria kay Peter.

Ang panganay na anak ni Gloria na si Amanda (Dimples Romana) ang naghatid sa kanya. Present din ang iba pang mga anak ni Gloria na sina Andrei (Matt Evans), Paeng (Aaron Villaflor), at Lizelle (Andi Eigenmann). Naroon din ang apong si Z (Joshua Garcia), ang bestfriend na si Lydia (Ruby Ruiz), ang kaibigan ni Z na si Waywaya o Y (Kira Balinger), ang BF ni Andrei na si Ken (Micah Munoz) at iba pa.

Narito ang ilang litrato sa kasalang naganap kahapon sa The Greatest Love na nakuha namin sa Facebook account ng TGL.