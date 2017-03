Sandara, ipinagtanggol ang Pilipinas

NAKATUTUWA si Sandara Park dahil todo pagtatanggol niya sa Pilipinas base sa viral video na may 717,827 views na in-upload ng Team Philippines.

Sa programang Battle Trip na ipinalalabas sa Korea ay ipinakita ni Sandara ang kagandahan ng Pilipinas.

Sabi ni Dara, “One of the reasons why I introduce the Philippines to ‘Battle Trip’ is people always ask me about the Philippines, ‘Isn’t it dangerous? I hear public safety is poor? They always ask me that.

“It’s just that unfortunate incidents are shown in the news, I wanted to show that, it’s not dangerous at all.”

Sa salitang Korean ay ipinakita ni Sandara ang napakagandang bundok na pawang kulay berde ang lahat ng puno at noong nakarating na sila sa tuktok ng bundok ay uminom sila ng fresh buko juice.

Ipinakita rin ng TV host/singer ang Balicasag Island Dive Resort sa Panglao, Bohol na nililibot ang malinaw at kulay asul na tubig habang nakasakay sila sa balsa.

Hindi naman masisisi si Sandara na iba ang tingin ng kababayan niya sa bansang Pilipinas dahil hindi pa naman nila naranasang tumira rito hindi katulad ng dalaga na pangalawang tirahan niya ang ‘Pinas.

FACT SHEET – Reggee Bonoan