Ratratan sa Ang Probinsyano ni Coco Martin, nakakabitin!

LALONG nagiging exciting ang bawat kabanata ngayon ng FPJ’S Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin sa ABS CBN.

Last Monday, sa kasagsagan ng birthday preparation para kay Cardo (Coco), naghahanda na ang grupo ni Romano “Chairman” Recio (Ronnie Lazaro) para buweltahan at ratratin na si Cardo upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kapatid na si Alwyn Recio (Kristoffer King).

Nalaman na rin ni SPO1 Rigor Soriano (Marc Solis) na ang reporter na si Monica Montenegro (Desiree del Valle) ay kasabwat ni Police C/Insp. Joaquin S. Tuazon (Arjo Atayde). Kaya mas lalong nagiging exciting talaga ang bawat episodes ng top rating TV series na ito ng Kapamilya Network.

Pero ang reklamo ng ilang naka-usap kong suki ng Ang Probinsyano lately, nabibitin daw sila sa mga bakbakan at mga aksiyon scene rito. Akala ko ay ako lang ang nakakaramdam ng ganoon, pero hindi pala.

Mula pa sa sagupaan ni Cardo with Joaquin na nahulog si Arjo sa dagat mula sa barko na nagbarilan sila ni Coco, hanggang sa resbak ni Ronnie, maraming viewers ng Ang Probinsyano ang nabibitin.

Kaya sana, this week ay maratrat na ni Cardo si Chairman. At sana ay magkaroon na rin ng linaw ang kasong isinampa sa drug lord at lider ng sindikato na si Don Emilio Syquia (Eddie Garcia), para naman makabalik na sa pagiging pulis ulit si Cardo at maipakita sa sandamakmak na viewers ng Ang Probinsyano na ‘Crime Doesn’t Pay’ at may karma sa bandang huli.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio