Manay Lolit at Piolo nagkita, nagyakapan

NA-APPRECIATE ni Manay Lolit Solis ang ginawang pagbati sa kanya at pagyakap ni Piolo Pascual sa presscon ng Northern Lights: A Journey To Love na mapapanood na sa Marso 29 handog ng Regal Entertainment Inc., Spring Films, at Star Cinema.

Kung ating matatandaan, idinemanda ang veteran columnist noong 2007 nang lumabas sa column niya sa Pilipino Star Ngayon, ang Take It! Take It na nakita niya umano sa poolside ng Sofitel Hotel sina Piolo at Sam Milby na may sweet moments.

Idinemanda si Manay Lolit sa suporta ng Star Magic na namamahala ng career ng dalawa. Subalit iniurong ang demandang P12-M libel case noong May 2008 pagkatapos humingi ng paumanhin si Manay Lolit.

Sa pagbati ni Piolo kay Manay Lolit, sinabi nitong gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita ang kolumnista.

Natuwa naman si Manay Lolit at sinabing hindi marunong magtanim ng galit ang actor.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio