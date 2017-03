Drug war ni Digong ‘di kinontra ni Bishop

WALANG kontradiksiyon sa mga naging pahayag nina Pangulong Rodrigo Duterte at Australian Foreign Minister Julie Bishop, kaugnay sa kanilang bilateral meeting, may pagkakaiba lang sa perspektiba.

Inihayag kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, produtikbo ang dialogo nina Duterte at Bishop noong 17 Marso sa Davao City, na tumuon sa mga posibleng pagkakasundo sa konstruktibong kooperasyon sa drug war, kaya’t hindi na ito ikinuwento pa sa publiko ng Punong Ehekutibo.

“There was no contradiction between the Australian official and the Philippine president, just a difference in perspective. Since they had a productive dialogue which emphasized possible areas of constructive cooperation on the war against illegal drugs, PRRD did not deem it sufficient to mention as having been discussed,” ani Abella.

Ginawa ng Palasyo ang paglilinaw makaraan mapaulat na pinasubalian ni Bishop ang sinabi ni Duterte, na hindi nila tinalakay ang isyu ng human rights, magalang ang Aussie foreign minister, at ang pinag-usapan lang nila’y hinggil sa transnational crimes at terrorism.

Giit ni Abella, sa pangkalahatan ay positibo ang bilateral meeting nina Duterte at Bishop, at binigyan-diin nila ang umuunlad na relasyong Filipinas-Australia.

“On the whole, the meeting was positive and just affirmed the growing Philippine-Australia relations,” ani Abella.

(ROSE NOVENARIO)