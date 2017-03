Career ng JaDine, ‘di totoong naka-freeze

WALANG katotohanan ang mga napapabalitang naka-freeze at wala munang proyekto ang sikat na loveteam nina James Reid at Nadine Lustre.

Pagkatapos ng kanilang serye sa ABS-CBN, kaliwa’t kanan ang shows ng JaDine abroad na nililibot ang Amerika habang naghihintay ng panibagong proyekto.

Ongoing nga ngayon ang JaDine US tours na nagsimula silang mag- show noong March 17 sa Golden Flushing Theater New York; March 19 sa Copernicus Theater IL; March 24 sa California Theater for the Arts Escondido Ca; March 26 sa Alex Theater Glendale Ca; March 31 sa Chabot Performing Arts Center Ca; April 1 sa Ayva Center Concerts at Banquet Houston Texas; at April 2 sa Tropicana Las Vegas, Las Vegas NV.

Makakasama nina James at Nadine sa US tour ang G- Force Dancers at ang mahusay na stand-up comedian na si Chad Kinis.

MATABIL – John Fontanilla