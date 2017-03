TonDeng iba ang dating, kaguwapuhan ni Ian, nakatatambling

GRABE naman ang kaseksihan ni Bea Alonzo.

Sa ilang Instagram post nito ay ipinakita niys ang kaseksihan kaya naman trending kaagad ang eksena. Agad-agad namang sumagi sa isipan ko ang tanong kung bakit sila nagkahiwalay ni Zanjoe Marudo?

Hahahahaha! Sino ba ang nagkulang sa kanilang dalawa? Kasi parang nanghihinayang ako eh!

Anyways, masaya naman siguro sina Bea at Zanjoe sa kani-kanilang buhay ngayon lalo na’t si Bea bilang si Andeng sa A Love To Last ay mayroon nang guwapo at matipunong ngayong si Anton (Ian Veneracion)!

Kahit sino rin naman kung kasing-guwapo ni Anton ang lalaki, juice colored, tatambling na kaagad ako ‘di ba?

Iba nga naman talaga ang dating nitong tandem nina Andeng at Anton sa serye. Tumitindi na rin ang mga eksena ng dalawa lalo na noong naganap ang kanilang first kiss! Hahahahaha! This is what ABS-CBN is! De-kaledad ang isinasalang nilang palabas para sa kanilang manonood mula umaga hanggang gabi! Kaya sa mga umaangkin na sila ang panalo sa ratings, please, STOP IT!

REALITY BITES – Dominic Rea