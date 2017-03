Sikat na aktres, nangutang para ibigay sa dyowa

DUMATING na pala ang sikat na aktres na ito sa point na inutusan na niya ang kanyang mismong inutangan para ito ang magpadala ng pera by courier. At take note, ang padadalhan ay ang mismong dyowa ng aktres.

Ang kuwento, naglambing ang aktres na kung maaari’y makahiram siya ng P5,000 mula sa isang kaibigan. Willing naman ang huli, pero naloka na lang ito nang humirit pa ang aktres, ”Naku, salamat. Pero baka naman puwedeng ikaw na ang magpadala ng pera kay (pangalan ng dyowa niya) kasi ine-expect niya ‘yung ipadadala ko, eh. I-text mo na lang sa akin ‘yung control number para roon na siya pumunta sa pinakamalapit na branch. Thank you uli, ha? Sa uulitin,” sey ng aktres.

Sa isip-isip naman ng taong inutangan, ”Anong sa uulitin? Hindi na ‘to mauulit, ‘no! Inutangan mo na nga ako’t lahat na alam ko namang wala nang bayaran, inutusan mo pa ‘ko?! At sa dyowa mo lang pala ipadadala?”

Da who ang aktres na itey? Itago na lang natin siya sa alyas na Flora Eleonor.

(Ronnie Carrasco III)