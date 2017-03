Sa trending dance nina Julia at Joshua: Ronnie, ’di nagseselos

SI Ronnie Alonte ang kapareha ni Julia Barretto sa seryeng A Love To Last ngABS-CBN 2 na pinagbibidahan nina Bea Alonzo at Ian Veneracion. Pero insted na sila ang maging item, mas napag-uusapan ang sweetness nina Julia at Joshua Garcia habang nagsasayaw noong dumalo ang huli sa birthday ng una.

Naging viral nga ang sayaw na ‘ yun ng dalawa na umabot na sa million ang views. Okey lang naman kay Ronnie kung nali-link si Julia kay Joshua.

“Kasi, una naman talaga sa ‘Vince & Kath & James’, sila naman talaga ‘yung loveteam eh. Third wheel lang po talaga ako, eh. Una pa lang, tanggap ko na kung hindi man ako ma-loveteam dito, okay lang. Para po sa akin, kahit sinong i-loveteam sa akin, ibigay sa akin na trabaho, okay lang, gagawin ko po. Hindi po ako nagseselos,” sabi ni Ronnie.

MA at PA – Rommel Placente