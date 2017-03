I Can Do That, tinitira ng netizens

IBANG klaseng tuwa at saya ang hatid ng pinakabagong celebrity talent show na I Can Do That ng Kapamilya Network na napapanood tuwing Sabado at Linggo, 9:45 p.m..

Nakabibilib ang mga ipinakitang stunts ng walong celebrities sa pilot episode nito.

Well, sa pagbubukas ng show ay nagsulputan din ang ilang netizens na walang ginawa kundi ang manira sa show at kung ano-ano ang pinagsasabi about the show.

Kung sabagay, hindi naman natin maiiwasan ‘yan. Mas mahalaga kasi sa amin ang ginagawang effort ng production na makagawa ng ganitong show para sa kapamilya. ‘Yung iba kung makatira, ibang klase. Nahiya naman kami sa galing ninyo ‘di ba? Grabe!

Kainis lang dahil kung makapanlait sila. Dapat sana ina-appreciate natin ang mga ganitong show o kahit na anong show dahil hindi po biro ang paggawa ng isang show. Hay! Kaloka! Puwede naman nating sabihing medyo may kulang sa isang show o lumabis ito. Hindi ‘yung ipagsisigawan ninyong walang kuwenta at sayang ang airtime.

People are people talaga. Basta.

Congratulations kina Daniel Matsunaga at Arci Munoz who did it well last week na sila nga ang nanalo. Abangan naman this Saturday at Sunday ang kakaiba pang gagawin ng walong celebrities.

REALITY BITES – Dominic Rea