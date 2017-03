Graham Russell ng Air Supply, humanga kay Noven

NAPANOOD ni Graham Russell, member ng singing duo na Air Supply ang performance ni Noven Belleza sa Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan sa You Tube. Kinanta ni Noven ang tatlong hit songs ng Air Supply, ang The One That You Love, Now and Forever, at Without You.

Na-impress si Graham sa performance ng binata na isang magsasaka sa Negros Occidental, kaya naman ipinaabot niya ang pagbati sa pamamagitan ni Danee Samonte, producer ng kanilang concert sa Manila.

Na nag-email naman si Danee kay Amy Perez, isa sa hosts ng It’s Showtime, para iparating ang pagbati ni Graham kay Noven.

Sabi ni Danee sa email niya kay Amy, ”Good morning Chang. I just received an email from Lord Graham Russell of Air Supply. He wants to extend his congratulations to the winner of Tawag ng Tanghalan.”

O ‘di ba, bongga si Noven, napahanga niya si Graham?

In fairness naman kasi sa binata, talagang ang galing-galing niya noong kantahin ang medley songs ng Air Supply. At marami siyang pinaiyak sa performance niyang ‘yun.

MA at PA – Rommel Placente