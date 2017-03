Ate Guy, bibigyan sana ng tribute sa Showtime

UUMUSOK ang talakayan namin sa programang Cristy Ferminute nang makatanggap kami ng magkasunod na text message mula sa isang ABS-CBN insider who requested anonymity.

Pinapaksa kasi namin ang sinipot na guesting ni Nora Aunor sa Jackpot en Poy segment ng Eat Bulaga over Tawag ng Tanghalan ng It’s Showtime.

Ayon sa aming texter, nagtala ang IS ng 33.6% national ratings vis a vis 11.7% na inani ng EB. Patunay lang daw na mas tinutukan ng madlang pipol ang paligsahan sa pag-awit kaysa bagong segment ng EB. For the record naman kasi, humataw nang husto sa ratings ang IS dahil sa TNT na siyang lumampaso sa kalyeserye ng AlDub, ‘no!

Nanghihinayang din ang aming texter sa ‘di-pagsipot ni Ate Guy sa segment named after the amateur singing contest na siyang nagbigay-daan sa kanyang pag-aartista. Sayang, ang guesting pa naman sanang ‘yon ni Nora ay hindi lang para bigyan siya ng tribute bilang grand champion nito (along with Diomedes Maturan, Novo Bono Jr., Jonathan Potenciano. Si direk Bobot Mortiz ay sumali rin noon pero hindi nagkampeon).

Layunin din ng TNT—kung natuloy ang pagsipot ni Ate Guy—na ipamukha sa mga millennial o makabagong henerasyon ang payak na simulain o humble beginnnings niya bago naabot ang estado bilang kaisa-isang Superstar ng bansa.

Kaso, alam na nga!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III