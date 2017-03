Pagsasaayos ng Malampaya Pinuri ng DOE

NGAYONG naisaayos na ang pasilidad ng Malampaya natural gas field, tiniyak ng Department of Energy (DOE) sa publiko na mananatiling nakamatyag sa epekto sa mga consumers ng pansamantalang pagkakasara ng naturang pasilidad.

Tinitingnan ng DOE ang posibilidad na mapanatili ang patakarang ‘no-pass on’ sa consumers.

“Our mission is to ensure that scheduled Malampaya maintenance shutdown will have a minimal effect to consumers,” ani Energy Secretary Alfonso G. Cusi.

Ayon kay Cusi, matagumpay ang itinakdang maintenance shutdown ng Malampaya plant nitong 28 Enero hanggang 16 Pebrero, at aniya isang patunay sa patuloy na reliability, stability at efficiency ng pasilidad.

“The preventive measures we’ve put in place relative to the Malampaya shutdown, such as, ensuring availability of the alternative liquid fuel to run the natural gas power plants (NGPP), have averted the possibility of power supply deficiency. We have experienced normal power situation all throughout the course of the maintenance activity,” giit ni Cusi.

Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa concerned power generators at sa Manila Electric Company (MERALCO) upang hindi gaanong maramdaman ang dagdag na singil sa koryente dahil sa mataas na presyo ng ginamit na likidong panggatong sa pagpapatakbo ng naapektohang mga planta.

Ayon sa MERALCO, ang kompyutasyon ng Energy Regulatory Commission (ERC) sa incremental liquid fuel cost na P0.67/kilowatt-hour ay mas mababa sa inisyal na estimate na P0.92/kwh. Upang maibsan ang dagdag na pasanin ng consumers, ini-report ng MERALCO na inaprubahan ng ERC ang kanilang petisyon na hati-hatiin ang pagsingil ng dagdag na halaga hanggang tatlong buwan simula ngayong Marso.

“We are still keen on looking for ways on not to pass on to the consumers the incremental cost brought by the shutdown. We are planning to hold a conference among those involved to address a no pass-on policy,” pagbibigay diin ni Cusi.

Sinabi ni Cusi na may limang (5) planta ng natural gas na nasa Batangas ang dumedepende sa Malampaya Gas-to-Power Project, kabilang dito ang Sta. Rita (1,000 MW), San Lorenzo (500 MW), Ilijan (1,200 MW), Avion (97 MW) at San Gabriel (414 MW).

Samantala, nag-abiso ang DOE sa publiko na tiyakin ang kanilang mga kableng dina-daluyan ng koryente at mga kagamitang de-koryente bilang pag-iingat alinsunod sa paggunita ng Fire Prevention Month.

“Paalala po sa ating mga maybahay at tatay, maaari po nating i-check ang ating electrical wiring system at applian-ces para makaiwas sa anumang sakuna dulot ng kor-yente,” payo ni Cusi.

Hinihikayat din ni Cusi ang ating mga kababayan na patuloy ang pagsasagawa ng energy efficiency at conservation practices, dahil malaki ang tulong nito tuwing magkakaroon tayo ng kahit anong power supply situation.