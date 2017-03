Babala sa mayors: Death or martial law — Duterte

NAGBABALA ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, sa mga mayor sa buong bansa, na magdedeklara ng martial law o maharap sa kamatayan kapag hindi kumilos para sugpuin ang illegal drugs at kriminalidad.

Sa kanyang talumpati sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines (LMP), sa harap ng halos 1,400 alkalde, sinabi niyang kailangang personal na pangasiwaan ng alkalde ang pulisya para ipatupad ang batas, upang mapanatili ang peace and order sa kanilang lugar.

Banta niya sa mga mayor, huwag papasok sa sindikato ng drugs upang hindi siya mapilitan na ipasagasa sila sa military truck o barilin.

“Maski sino, huwag na huwag kayo pumasok diyan (drug syndicate) , it’s either banggain ko kayo ng 10x 10 truck or swssshhh,” anang Pangulo habang iminumuwestra ang kamay na korteng baril.

Tiniyak ng Pangulo, kapag hindi sinugpo ng mga alkalde ang kriminalidad o terorismo sa bahagi ng Mindanao, mapipilitan siyang ideklara ang batas militar, at tatapusin niya ang problema.

Giit niya, hindi tama na walang kibo ang lider ng isang bayan habang ginagawa ng mga kaaway ng batas ang panggugulo sa katiwasayan ng pamayanan, gaya nang pambobomba sa mga lugar na ikinamatay ng mga inosenteng sibilyan.

“I do not want a martial administration , it stinks pag sobra ang abuso at ang mga anak natin at mga inosente , you’ll force my hand into it And if I declare martial law, I see to it na lahat ng problema sa Mindanao ay tatapusin ko. So do not force me to go there, that is the path that I hate to travel,” aniya.

Banat niya sa human rights groups na madalas siyang batikusin sa isyu ng extrajudicial killings, mas pahalagahan ang karapatan ng mga pangkaraniwang tao.

“Kayong mga human rights groups , dapat ang may karapatan ay mga pangkaraniwang mamamayan at hindi mga kriminal,” dagdag ng Pangulo.

ni ROSE NOVENARIO