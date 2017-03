Nadine, Favorite Pinoy Star sa Nickelodeon 2017 Kids’ Choice Awards

NAKUHA ni Nadine Lustre ang pinakamaraming boto bilang Favorite Pinoy Star sa Nickelodeon’s 2017 Kids’ Choice Awards.

Tinalo niya sa kategoryang ito ang mga kapwa Kapamilya actress ma sina Liza Soberano, Janella Salvador, at Kapuso actress Janine Gutierrez.

Si Lustre ang may pinakamaraming boto mula sa fans na isinagawa sa pamamagitan ng Nickelodeon’s official website, Twitter, at Facebook gamit ang special hashtags.

Taon-taon isinasagawa ang Nickelodeon Kids’ Choice Awards kasama ang top celebrities ng United States para sa isang fun-filled show na kumikilala sa mga biggest act at programs ng nagdaang taon.

Isinagawa ang awarding ceremony ng 2017 Nickelodeon Kids’ Choice Awards sa USC Galen Center sa Los Angeles, California.

Narito ang iba pang mga nanalo: Favorite Kids’ Show—Henry Danger; Favorite Family Show—Fuller House; Favorite Reality Show—

America’s Got Talent; Favorite Cartoon—SpongeBob SquarePants; Favorite Male TV Star—Jace Norman (Henry, Henry Danger); Favorite Female TV Star—Zendaya (K.C., K.C. Undercover); Favorite Movie—Ghostbusters; Favorite Movie Actor—Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters); Favorite Movie Actress—Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters); Favorite Animated Movie—Finding Dory; Favorite Voice From An Animated Movie—Ellen DeGeneres (Dory, Finding Dory);

Favorite Villain—Kevin Hart (Snowball, The Secret Life of Pets); Favorite Butt-Kicker—Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War); BFFs (Best Friends Forever)—Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence); Favorite Frenemies—Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy/Nick, Zootopia); Most Wanted Pet—Snowball from The Secret Life of Pets (Kevin Hart); #Squad—Finding Dory – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell, Eugene Levy; Favorite Music Group—Fifth Harmony; Favorite Male Singer— Shawn Mendes; Favorite Female Singer—Selena Gomez; Favorite SongWork From Home– Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign; Favorite New Artist—Twenty One Pilots; Favorite Music Video—Juju on That Beat– Zay Hilfigerrr and Zayion McCall; Favorite DJ/EDM Artist—

Calvin Harris; Favorite Soundtrack—Suicide Squad; Favorite Viral Music Artist—JoJo Siwa; Favorite Global Music Star—Little Mix (UK); at Favorite Video Game—Just Dance 2017.