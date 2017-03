Kolehiyala niluray sa dormitoryo

NILASING bago ginahasa ang isang kolehiyala ng kapwa estudyante, sa loob ng isang dormitoryo sa Intramuros, Maynila, iniulat ng pulisya kahapon.

Dumulog sa Women’s and Children’s Protection Unit ng Manila Police District Station 5, ang 18-anyos biktima, second year college student sa Lyceum Univeristy of the Philippines, para ireklamo ang suspek na si Glendon Fernando, 19, second year college student rin sa nabanggit na unibersidad.

Ayon sa ulat ni Supt. Emerey Abating, commander ng MPD Station 5, dakong 10:00 pm nang maganap ang insidente sa loob ng dormitoryo sa Sta. Potenciana St., Intramuros.

Nauna rito, inimbitahan ng suspek ang biktima sa kanilang dormitoryo upang uminom ng alak pero nang malasing ay kanyang hinalay.

Nang makauwi agad nagtungo sa pulisya ang biktima upang magsumbong.

Agad nadakip ang suspek sa follow-up operation ng mga awtoridad.

(LEONARD BASILIO)